Dakota Johnson desmiente rumores de ruptura con Chris Martin

La noticia fue reportada por primera vez por el tabloide The Daily Mail, que habló con una fuente que confirmó que los dos se habían estado distanciando durante los últimos meses.

Según dicha fuente, el músico y líder de Coldplay habría aceptado el fin de la relación. Además, se especuló que la pareja había intentado pero no lo había logrado.

"Chris y Dakota se han esforzado desesperadamente durante los últimos meses para que su relación funcione", dijo la fuente a esa publicación rosa.

"Siempre se amarán, pero ambos han llegado a la conclusión de que la relación no puede sostenerse por mucho tiempo. Afirmaron que sus horarios y su vida laboral dificultaba el pasar tiempo juntos. Ambos están muy ocupados. Chris ha estado en Europa con Coldplay y ambos tienen prioridades personales, pasiones y compromisos laborales que no se entrelazan entre sí. Querían que funcionara, pero no fue así, y ahora han aceptado que es mejor seguir adelante por separado", reportó el tabloide británico.

Pero un día después se supo que la pareja permanece unida. La estrella de 50 Shades of Grey y el fundador de la banda de rock iniciaron su romance hace siete años, cuando fueron vistos por primera vez en una cita en un restaurante de sushi en Los Ángeles. Durante el curso de la relación, ambos se han apoyado. Johnson ha asistido a varios de Martin y ambos conviven con sus respectivas familias.

Por otra parte, La actriz Gwyneth Paltrow, exesposa de Martin, con quien tuvo dos hijos, habló sobre su relación con Johnson, a quien considera parte de su familia.

"La estimo mucho. Puedo ver lo extraño que parecería porque es algo poco convencional. Pero creo que, en este caso, después de haberlo repasado, simplemente la adoro", dijo Paltrow en una entrevista con Harper's Bazaar.