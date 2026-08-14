Daniel Acero integra diseño y volumen en su propuesta de pintura dimensional

MIAMI.- El artista plástico Daniel Acero, conocido en el ámbito contemporáneo como Politics, desarrolla un lenguaje visual donde convergen el diseño de producto, la arquitectura y la experimentación tridimensional. A través de su técnica emblemática de Dimensional Painting y el concepto de Kinetic Fade, el artista que reside en Miami construye composiciones que trascienden el lienzo plano para interactuar de forma dinámica con la luz, el espacio y el espectador.

Su método de trabajo traslada la metodología proyectual de su formación académica en diseño hacia las bellas artes, permitiéndole planificar cada obra con rigor antes de entregarse al proceso intuitivo sobre la superficie.

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"Me gusta tener una dirección clara antes de empezar, aunque una vez estoy trabajando siempre dejo espacio para cambiar cosas y permitir que la obra evolucione de una manera más intuitiva", explica Acero sobre la influencia del diseño de producto en su práctica artística.

Diálogo espacial

La interacción entre la obra y el entorno arquitectónico constituye un pilar esencial en los proyectos del artista colombiano, quien ha colaborado con marcas de lujo como la firma italiana Flexform para integrar piezas pictóricas dentro de espacios de exhibición e interiorismo de alta gama.

Para Acero, la luz natural y artificial juega un papel decisivo en la percepción de las piezas, transformando sus volúmenes a lo largo del día.

Esta inquietud por la dinamización de la superficie dio origen a su propuesta de Kinetic Fade, una estrategia que busca generar movimiento continuo sin necesidad de elementos mecánicos.

"Kinetic Fade nació de mi interés por darle movimiento a una obra sin que realmente tenga que moverse", afirma el creador.

"En mis obras dimensionales lo creo a través de formas que poco a poco van cambiando, reduciéndose o desapareciendo sobre la superficie. La luz también es muy importante porque crea sombras que cambian dependiendo de la iluminación y del lugar desde donde estés viendo la pieza".

"A veces lo hago con volumen y sombras, y otras veces simplemente con el color", añade sobre el uso de degradaciones y contrastes tonales tanto en lienzos planos como en superficies escultóricas.

Equilibrio entre estructura e intuición

El tratamiento de las texturas en el trabajo de Acero funciona como un registro cronológico del proceso creativo. Lejos de ocultar las etapas previas o los cambios de rumbo durante la ejecución, el artista superpone capas de pigmento y material que dejan rastros visibles bajo la superficie final, invitando al observador a descubrir detalles progresivos mediante la cercanía.

Al abordar proyectos por encargo para coleccionistas o firmas comerciales, el pintor equilibra la disciplina compositiva heredada del diseño con la libertad expresiva inherente a la pintura.

"Cada capa nueva cambia lo que había antes, pero siempre queda algún rastro, aunque sea muy sutil", reflexiona el artista sobre la relación entre textura y tiempo.

"El diseño me ayuda a organizar la idea y el arte me da la libertad de cambiarla mientras la estoy creando".