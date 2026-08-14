Policía brasileña recupera obras de Matisse robadas en 2025 en Sao Paulo

Esta fotografía, difundida el 13 de agosto de 2026 por la oficina de prensa de la policía de São Paulo, muestra ocho obras recuperadas del artista francés Henri Matisse que habían sido robadas en diciembre de 2025 en São Paulo, Brasil.

SAO PAULO.- La policía del estado de Sao Paulo recuperó este jueves ocho obras del artista francés Henri Matisse, que habían sido robadas en diciembre de 2025 en Brasil.

Avaluados en unos 200.000 dólares según la policía, los grabados del libro Jazz se encontraban en poder de un hombre armado "que las guardaba para el autor intelectual del crimen". El sujeto fue detenido.

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El operativo tuvo lugar en una vivienda de la ciudad de São Bernardo do Campo, cerca de la capital.

El autor intelectual ya había sido detenido en abril por autoridades de Rio de Janeiro, dijo la policía de Sao Paulo en una nota. Una mujer investigada por el robo también está detenida.

"El grupo actuaba de forma estructurada, con planificación previa y división de tareas para la sustracción, receptación y posterior inserción del patrimonio cultural en el mercado clandestino", afirmó la autoridad.

Robo

El libro ilustrado Jazz de Matisse fue publicado en Francia en 1947. Existen 250 ejemplares firmados de esa obra, según la casa de subastas Christie's.

El 7 de diciembre, dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de Sao Paulo, y se llevaron los grabados, además de otras cinco ilustraciones del pintor modernista brasileño Cándido Portinari, que no han sido halladas.

Uno de esos sospechosos fue arrestado al día siguiente gracias al sistema de reconocimiento facial de la ciudad.

FUENTE: AFP