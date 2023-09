Daniel Sancho comparece ante tribunal español por caso de 2019

La defensa de Sancho quiso utilizar este hecho para que España y Tailandia acordaran la extradición del influencer a España, de forma que pudiera pagar su condena por el asesinato que cometió en su país. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que no era necesario que Daniel estuviera presencialmente para desarrollar el juicio.

"Además, de estos argumentos para no traer de vuelta a España a Sancho, la Fiscalía señalaba que 'no constaba' que la estancia del acusado en Tailandia buscase sustraerse de la Justicia española y que además no había ni siquiera fecha fijada para el juicio", reseña la revista HOLA.

Juicio de Daniel Sancho

No obstante, se pudo conocer que los funcionarios españoles ya acordaron una fecha para llevar a cabo este proceso y será el 7 de noviembre, a través de una videoconferencia.

Por tratarse de un delito menor, el Ministerio Público reiteró que no es necesaria la extradición de Sancho España y pide un año de cárcel y una indemnización para la víctima de 2.100 euros. Según los fiscales, está comprobado que Daniel golpeó al hombre cuando este le reclamó que no hizo la cola del taxi.

La agresión de Sancho le causó la rotura del diente incisivo superior derecho a la víctima, cuya identidad no es revelada.

"Este procedimiento de lesiones se encontraba sobre la mesa del Juzgado de lo Penal desde febrero de 2022, pero estaba pendiente de su señalamiento debido a los retrasos que padece la Administración de Justicia por la pandemia y las huelgas del anterior curso judicial", reseñó HOLA.

