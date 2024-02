Daniel Sarcos devela que tiene que ser operado por artrosis de cadera

"Hace cuatro años empecé a sentir una molestia muy grande al momento de caminar o hacer cualquier tipo de movimiento, pero se la atribuimos a una antigua lesión. Hace dos años el dolor se incrementó y hace un año ya se hizo realmente crónico e insoportable. Así que, todo lo que me han visto hacer durante estos últimos años ha sido o bajo un intenso dolor o bajo el efecto de poderosos analgésicos para poder cumplir con todos mis compromisos que tengo con ustedes. Así que si usted me vio haciendo televisión, festival de la Orquídea, si me vio grabando videos musicales, en algún show, obra de teatro... pues lo hice bajo un intenso dolor o analgésicos muy potentes y creo que ya es hora de ponerle punto y final a esta situación", agregó el conductor.

Diagnostico

Tras ello, Daniel Sarcos explicó que el padecimiento físico se debe al desgaste del acetábulo derecho causado por artrosis.

"El diagnóstico es desgaste en el acetábulo derecho por artrosis; la operación será reemplazo total de mi cadera derecha, incluyendo la cabeza del fémur y el acetábulo", detalló, al resalta que -pese a la enfermedad- está agradecido por el apoyo recibido de su círculo más cercano.

Motivación de Daniel Sarcos

"Estoy muy contento porque ya le voy a poner punto y final a esto, estoy muy agradecido con todas las personas que trabajan conmigo y que han hecho posible que durante los últimos años yo haya podido cumplir con todos mis compromisos comerciales, con todos mis compromisos artísticos, con todos los viajes, con todas las cosas que he hecho y me han ayudado a disimular ante ustedes, que se me hace difícil caminar, desplazarme, bailar", expresó. "Le doy las gracias a mi familia, a mi equipo de trabajo, a las personas que me aman de mi entorno más cercano, que se han enterado de esto y que me han apoyado".

Aunque Daniel Sarcos no dará más detalles de la operación, lo que sí compartirá será la rehabilitación para incentivar a aquellas personas que deben realizarse esta misma operación, pero que no lo hacen por temor.

"Lo que sí voy a publicar y compartir con ustedes es mi proceso de rehabilitación porque sé que mucha gente le tiene miedo a hacerse este tipo de tratamiento porque le tienen miedo a la rehabilitación, y eso es lo que yo quiero que para gente de la tercera edad, que es por lo general a los que les pasa este tipo de cosas, o para las personas jóvenes y activas como yo, que tienen que enfrentarse a este tema, sepan cómo van a enfrentarlo y a través de mi experiencia poder contagiarlos a ustedes para que solucionen este tipo de problemas", dijo el venezolano de 56 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Enrique Sarcos (@dsarcos)

¿Qué es la artrosis de cadera?

La Clínica Universidad de Navarra plantea en su página web que la artrosis de cadera es una enfermedad crónica; es decir, que dura toda la vida y por lo general suele evolucionar muy lentamente, en el transcurso de años.

"Los pacientes con artrosis de cadera pueden ver limitadas sus actividades cotidianas en un mayor grado que los pacientes en los que la artrosis afecta a otras articulaciones menos importantes", detalla el centro especializado.

Dolor en la ingle o irradiado hacia la pierna, rigidez matutina y problemas al caminar, son los síntomas más habituales.