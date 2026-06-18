Daniela Méndez, la ejecutiva que redefine el pop y el urbano latino

MIAMI.- Mientras el mercado latino atraviesa uno de sus momentos más globales y competitivos, nombres como Karol G, Peso Pluma, Bad Bunny, Rauw Alejandro o Kali Uchis siguen marcando el rumbo de la conversación cultural. Detrás de muchas de esas canciones, colaboraciones y nuevas apuestas creativas, hay una generación de ejecutivos musicales que hoy también está moldeando el sonido de la industria desde las sombras. Una de ellas es Daniela Méndez .

Radicada en Miami y nacida en Bogotá, la ejecutiva colombiana se ha convertido en una de las figuras emergentes más relevantes dentro del mundo del music publishing latino, construyendo puentes entre compositores, productores y artistas de distintos mercados para desarrollar canciones con impacto global.

Con más de ocho años de experiencia en la industria, Daniela inició su carrera en Big Deal Music, una de las editoras independientes más influyentes de Los Ángeles antes de su adquisición por Hipgnosis Songs Group, donde participó activamente en la expansión del repertorio latino de la compañía. Durante esa etapa trabajó de cerca con talentos como Juan Ariza y Bruses, además de colaborar con compositores de peso internacional como John Ryan, Julian Bunetta y Joe London.

Actualmente se desempeña como Head of A&R en M Publishing, boutique independiente que se ha convertido en una de las editoras con mayor crecimiento e influencia dentro del panorama latino actual. Desde allí lidera el desarrollo creativo de compositores, productores y artistas como Spread Lof, Mazzarri, Sara Schell, Nina Minguez y Xavi, impulsando conexiones entre Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.

"Daniela ha sido una gran aliada en mi desarrollo como compositora desde muy temprano. Su dedicación, sensibilidad creativa y capacidad para abrir puertas han tenido un impacto importante en mi crecimiento como compositora tanto en el mercado latinoamericano como en el mercado anglo. Es una A&R que trabaja con pasión, autenticidad y un compromiso real hacia el talento que representa", comenta Sara Schell.

Recorrido

A lo largo de su trayectoria, Daniela ha estado vinculada al desarrollo de música interpretada por algunos de los artistas más importantes de la industria contemporánea, incluyendo Becky G, Nicki Nicole, Belinda, Ivan Cornejo, Natanael Cano, J Balvin, Karol G, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Peso Pluma, Kali Uchis y Alejandro Sanz.

Entre los lanzamientos asociados a su trabajo destacan temas como Gabriela de KATSEYE, Igual Que Un Ángel de Peso Pluma y Kali Uchis, Latina Foreva de Karol G, Río de J Balvin, ¿Qué Pasaría…? de Rauw Alejandro y Bad Bunny, además de La Diabla de Xavi.

Más allá de los créditos, una de las fortalezas que más destacan dentro de la industria es su capacidad para identificar talento en etapas tempranas y acompañar procesos creativos con visión a largo plazo. Parte de ese trabajo ha incluido la firma y desarrollo de artistas como NSQK y Sofia Lafuente, apostando por propuestas que hoy representan una nueva generación de pop alternativo latino con proyección internacional.

"Daniela destaca por su profesionalismo y su compromiso. Es un placer contar con ella como parte de mi equipo editorial, un equipo de primer nivel que constantemente trabaja para generar oportunidades y apoyar a sus compositores”, afirma Spread Lof.

Con una red de trabajo que conecta ciudades clave como Miami, Los Ángeles, Madrid y Ciudad de México, Daniela Méndez continúa consolidándose como una de las ejecutivas colombianas con mayor proyección dentro del publishing latino contemporáneo, en un momento donde las canciones en español siguen redefiniendo el mapa global de la música.