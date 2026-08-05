miércoles 5  de  agosto 2026
MÚSICA

Madonna y Kylie Minoge lanzan colaboración "Love Sensation (Afterhours Mix)"

El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales

Madonna y Kylie Minoge.

Madonna y Kylie Minoge.

Captura de pantalla/Instagram/@madonna

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Madonna y Kylie Minoge se unen para cantar juntas por primera vez en Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie, un tema que verá la luz este viernes, según han anunciado ambas artistas en sus redes sociales.

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Madonna y Minoge cantaron la canción por primera vez esta semana en una concierto en el WorldPride de Ámsterdam. El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales.

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La colaboración es un remix del tema Love Sensation y llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes. Madonna, que sacó el 3 de julio su nuevo proyecto, Confessions II, ha puesto a la venta en su web tres ediciones del tema junto a Kylie Minoge, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Madonna explora en Confessions II una vez más la música electrónica y dance y cuenta con colaboraciones con artistas como Stromae, Feid o Sabrina Carpenter.

FUENTE: EFE

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