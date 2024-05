Danny Ocean lanza nuevo álbum, "Reflexa"

FAMOSOS Dayanara Torres confiesa que no fue feliz con Marc Anthony

Reflexa es para Ocean una: "combinación de un mood (estado de ánimo) electrónico con un viaje espiritual interno". Le ayudó a canalizar sus sentimientos. Por eso, no tuvo invitados para interpretar las canciones de este recorrido introspectivo donde hay mucho amor y desamor. Sus colaboradores estuvieron más bien tras bambalinas.

"Fue un álbum hecho con muchos amigos, compuesto con Elena Rose, con los chicos de 3AM, muchos amigos en verdad, hay muchos colegas venezolanos", apuntó.

Sobre el álbum

En los Latin American Music Awards recientemente celebrados en Las Vegas, Ocean presentó en vivo Cero condiciones, una canción contra las imposiciones que en un verso dice: "el que quiera salir, pues que salga del clóset".

"Invita a las personas a ser quienes ellos quieren ser y ser libres", dijo. "Creo que la escribí pensando mucho en cómo me sentía viviendo en Caracas hace muchos años y todo ese entorno".

Acerca de salir del clóset, dijo que en la canción no se limita sólo a revelar públicamente una orientación sexual.

"Es una expresión muy venezolana, para nosotros salir del clóset no necesariamente tiene que ser algo de género, también es como un dicho que si quieres hacer algo lo tienes que hacer por ti", dijo. "Si tú quieres hacer algo en tu vida tienes que salir tú y hacerlo, tienes que aprender a enfrentar esos miedos y salir porque nadie lo va a hacer por ti".

Ocean está por emprender una extensa gira por México con fechas en Guadalajara, Puebla, Mérida, Cancún, entre otras ciudades, así como dos noches en el Palacio de los Deportes de la capital.

"Vamos a cantar casi que todas las canciones de Reflexa, empezamos el 10 de mayo", dijo. "Estoy muy feliz, yo vivo en México y amo México… Tiene una magia que abraza a los artistas, no nada más a los artistas, sino a las personas que vienen de fuera".

Después viajará para conciertos en Australia, Nueva Zelanda.

Reflexa también es un álbum bastante cosmopolita, algunas canciones como La noche fueron producidas en Londres.

"Creo que es más la experiencia musical, quería que la gente cuando la escuchara se sintiera como que esa parte mágica de conseguir un extraño en la noche y que haya química", dijo sobre esa canción.

Las canciones

Con el lanzamiento del álbum el jueves, estrenó el video de Si no no, un tema: "para estas personas que te dicen que sí y después te dicen que no". El video con un robot que se va de fiesta hasta el amanecer fue filmado en Madrid. En esa canción dice que "yo juego Tauro y tú juegas Leo". Otro de los temas se titula Tauro y Piscis, Ocean es Tauro, nació el 5 de mayo.

"Yo creo que hoy en día en el coqueteo, cuando uno está conociendo a alguien, siempre sale a flote ese tema…. Qué signo eres y si son compatibles", dijo. "Quise usar eso a mi favor y en verdad hacer una canción".

En Ferrari, una balada que interpreta acompañado sólo de piano, e Involucrarnos, su narrador experimenta algo de tristeza.

"Ferrari es la historia de Aladín, es el chico que no tiene una posibilidad económica y está enamorado de esta chica y ella está saliendo con alguien que sí tiene dinero", dijo. "Involucrarnos es como dice la palabra, no debimos involucrarnos, honestamente".

Este año se cumplen siete del lanzamiento de Me rehúso, la canción con la que Ocean se dio a conocer por toda Latinoamérica y que todavía sigue siendo coreada en fiestas y clubs. Ocean dijo que no le gusta mucho escucharla, pues es su propia voz.

"Cada que la ponen puede ser un poquito incómodo al principio, pero después siempre viene ese pensamiento de decir 'esta es la canción por la que estás donde estás'", dijo. "Yo para 'Me rehúso' no tengo más que gratitud, fue la canción que me cambió la vida".

