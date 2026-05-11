lunes 11  de  mayo 2026
MÚSICA

Danny Ocean sorprende en concierto de los Jonas Brothers en Chile

En redes sociales se viralizaron videos en el que el artista venezolano comparte tarima con Joe, Nick y Kevin, todos disfrutando del tema Me Rehúso

El cantante venezolano Danny Ocean es uno de los artistas que llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.&nbsp;

AFP/José Guerrero
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los Jonas Brothers continúan su JONAS20: Greetings From Your Hometown, una gira con la que han recorrido Norteamérica y Latinoamérica. Y en cada uno de los conciertos que el trío ha dado, han sorprendido a sus seguidores con artistas invitados.

Recientemente, la sorpresa fue en Chile, donde los hermanos invitaron al escenario del Movistar Arena al cantante venezolano Danny Ocean, a quien Joe presentó como su amigo.

El cantante interpretó el éxito Me rehúso, tema con el que saltó a la fama en 2016.

Cantando juntos

En redes sociales se viralizaron videos en el que el artista venezolano comparte tarima con Joe, Nick y Kevin, todos disfrutando del popular tema.

Durante la presentación, se pudo ver a Joe acompañaba al artista caraqueño en el coro.

Antes de despedirse, Danny Ocean agradeció a los Jonas Brothers por el gesto y al público por recibirlo calurosamente. “Gracias, Santiago. Buenas noches".

Previo al concierto, Joe Jonas había dejado una pista en Instagram, pues compartió un carrusel de fotos y en una de ellas aparecía Danny.

