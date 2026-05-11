Danny Ocean sorprende en concierto de los Jonas Brothers en Chile

MIAMI.- Los Jonas Brothers continúan su JONAS20: Greetings From Your Hometown, una gira con la que han recorrido Norteamérica y Latinoamérica. Y en cada uno de los conciertos que el trío ha dado, han sorprendido a sus seguidores con artistas invitados.
Recientemente, la sorpresa fue en Chile, donde los hermanos invitaron al escenario del Movistar Arena al cantante venezolano Danny Ocean, a quien Joe presentó como su amigo.
El cantante interpretó el éxito Me rehúso, tema con el que saltó a la fama en 2016.
Cantando juntos
En redes sociales se viralizaron videos en el que el artista venezolano comparte tarima con Joe, Nick y Kevin, todos disfrutando del popular tema.
Durante la presentación, se pudo ver a Joe acompañaba al artista caraqueño en el coro.
Antes de despedirse, Danny Ocean agradeció a los Jonas Brothers por el gesto y al público por recibirlo calurosamente. “Gracias, Santiago. Buenas noches".
Previo al concierto, Joe Jonas había dejado una pista en Instagram, pues compartió un carrusel de fotos y en una de ellas aparecía Danny.