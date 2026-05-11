Britney Spears habla por primera vez tras arresto e ingreso a rehabilitación

La cantante estadounidense Britney Spears llega al estreno de "Érase una vez en Hollywood" de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 22 de julio de 2019.

MIAMI.- Britney Spears se muestra optimista respecto al futuro tras sus problemas con la ley. La estrella del pop habló abiertamente sobre estar en un "viaje espiritual" en la descripción de una publicación de Instagram donde aparece sosteniendo una serpiente bebé.

"Fui a la tienda de mascotas con mis hijos y miren qué hermosa serpiente bebé. Las serpientes simbolizan la buena salud, la conciencia superior y la buena suerte (...) Estoy tan agradecida con mis amigos y con tantas personas maravillosas que he conocido en mi camino espiritual... Todo ha sido una bendición disfrazada (...) Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y con la forma en que me hablo... Es un viaje interminable y a veces simplemente me detengo, levanto la vista y digo: ¡Dios, creo que eras tú! ¡Y sigo sonriendo!", escribió.

Arresto

A principios de mayo, el abogado de Spears, Michael A. Goldstein, aceptó, en su nombre, declararse culpable de conducción imprudente bajo los efectos del alcohol, en relación con su arresto por sospecha de conducir ebria en Ventura, California, en marzo.

Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontarán del tiempo ya cumplido, y a una multa de 571 dólares. También deberá asistir a un programa de tres meses para conductores ebrios, acudir a consulta con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes. Se autorizó la inspección de su vehículo en busca de drogas y alcohol.

El primero de mayo, la revista People confirmó que Spears había abandonado un centro de tratamiento, semanas después de haber ingresado voluntariamente. De acuerdo a una fuente del medio, Spears buscó ayuda gracias a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, fruto de su relación con su exmarido Kevin Federline.