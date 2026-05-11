lunes 11  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Tom Brady dedica emotivos mensajes a las madres de sus hijos

El gesto de Brady con Gisele Bündchen y Bridget Moynahan evidencia el respeto y admiración que siente hacia cada una

En esta foto de archivo tomada el 21 de febrero de 2019, Tom Brady y Gisele Bündchen asisten a la gala Hollywood For Science 2019 en Los Ángeles, California. Brady y Bundchen solicitaron el divorcio el 28 de octubre de 2022, poniendo fin a su matrimonio de 13 años.

En esta foto de archivo tomada el 21 de febrero de 2019, Tom Brady y Gisele Bündchen asisten a la gala Hollywood For Science 2019 en Los Ángeles, California. Brady y Bundchen solicitaron el divorcio el 28 de octubre de 2022, poniendo fin a su matrimonio de 13 años.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A pesar de la separación, Tom Brady reconoce y celebra a Gisele Bündchen y Bridget Moynahan. Con motivo del Día de la Madre, el exjugador de la NFL dedicó un emotivo mensaje a las madres de sus hijos: Jack, de 18 años, Benjamín, de 16, y Vivian, de 13.

Fue a través de las historias de Instagram que Brady compartió una fotografía de las dos mujeres y escribió: “Feliz Día de la Madre”, acompañado de emojis de corazones rojos.

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En la foto se aprecia a Bündchen besando a su hijastro Jack mientras posaba junto a Moynahan.

En otra historia, el también analista de futbol americano compartió una imagen de la modelo brasileña junto a los tres hijos y escribió: “Feliz Día de la Madre a todas las madres increíbles de este mundo”.

Respeto

Por último, pero no menos importante, Brady también dedicó un mensaje a su progenitora, Galynn Brady. “Esta imagen resume perfectamente quién eres, mamá”, reza el texto.

El gesto de Brady con las madres de sus hijos evidencia el respeto y admiración que siente hacia cada una, dejando de lado las diferencias que llevaron a poner fin las relaciones y enalteciendo las vidas que comparten.

El romance con Bridget Moynahan llegó a su fin cuando la actriz estaba embarazada de Jack, quien nació en 2007. Mientras que con Gisele Bündchen, tras más de 10 años de matrimonio, ambos tomaron caminos separados en 2022.

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