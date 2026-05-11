Christian Nodal comparte imágenes de la habitación de Inti

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Christian Nodal ya tiene todo preparado para recibir a la pequeña Inti en el hogar que comparte con su esposa, la cantante Ángela Aguilar. A través de las historias de Instagram, el intérprete compartió imágenes de la habitación que preparó para su hija.

En el house tour que realizó por la habitación, Nodal se mostró emocionado por poder compartir este detalles con sus fieles seguidores.

La habitación

En el audiovisual se pudo apreciar que la alcoba está decorada con tonos blancos, rosados y morados. En sus paredes, se simulan montañas desérticas con cactus. Además cuenta con una amplia cama y una cuna decorada con una manta de la Virgen de Guadalupe.

Del techo cuelgan luces con pequeños faros, además de las lámparas centrales de la habitación.

Embed @_christiannodal a través de su Instagram publicó una historia donde se puede ver que presume el cuarto de su hija Inti.



Esto despierta dudas y posiblemente habrá un reencuentro con su primogénita, tras los problemas legales que ha tenido con #Cazzu.



: Nodal pic.twitter.com/HR2aUnkoyk — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) May 9, 2026

El espacio también tiene un armario con conjuntos ya guindados para que la pequeña escoja entre sus favoritos.

Aunque no se ha confirmado que mientras Cazzu se presente en Texas la niña pasará esos días con su padre, el video supone que es un hecho que las partes han llegado a un acuerdo.