David Bisbal: "No hay medicina tan eficaz como la música"

El intérprete de éxitos como Bulería, Ave María o Me enamoré de ti describió cómo es ese momento mágico que comienza cuando pisa un escenario.

“La música, para mí, es una medicina. Sinceramente, no hay una medicina tan eficaz como la música. Hace poco leí que la meditación consistía en concentrarse en la respiración y no pensar en más nada, ni en el futuro ni en el pasado, sino en lo que está pasando en ese momento. Entonces, me di cuenta de que no hay mejor manera de meditar que a través de mi música. Cuando estoy en un concierto, no pienso en nada que tenga que resolver, solo pienso en el contacto con el público, en lo que está haciendo mi guitarrista, los acordes que está utilizando el pianista o en por qué el bajista está tocando la batería de la manera como la está tocando. Es algo impresionante”, dijo David Bisbal en una entrevista que concedió vía telefónica a DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una breve estadía en Miami.

“Es alucinante, no puedes pensar en otra cosa. Es una maravilla, que después de dos horas cantando, pensando en la letra, en lo que dice la canción, he mirado el rostro de una señora, he podido abrazar a una niña en primera fila, me he mocionado cuando un niño en tercera fila cantaba o he visto a mi músico y lo he querido abrazar, porque pasan muchas cosas durante un concierto. Pero lo que no cabe es pensar en otra cosa que no sea lo que está sucediendo en el momento”, añadió.

Asimismo, el artista resaltó la importancia de estar preparado para entregar lo mejor de sí en el escenario y luego para recuperarse del esfuerzo vocal y físico que requiere presentarse ante el público.

“La preparación es muy importante. Quizás la gente no lo sabe, pero nuestras canciones son muy exigentes. Hay que elegir, utilizar todo el rango vocal, desde lo más bajo hasta lo más alto y claro. Luego para poder recuperarte tras cada concierto, hay que estar preparado físicamente. Y yo pienso que eso es lo más importante de mi trabajo, esa parte de la práctica, de ser disciplinado, de los ejercicios para la memoria muscular de la garganta. Eso viene conforme estás de gira, te vas poniendo en forma. Pero lo más importante de todo, para aguantar una gira en condiciones, es prepararse previamente con tiempo lo antes posible, para recuperarse lo antes posible tras cada concierto”, indicó.

Embed View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal)

Despedir esta gira en Miami, sin dudas, tiene un significado especial. Fue en la ciudad conocida como la capital de la música latina que nació, en 2004, su álbum Bulería, el más vendido ese año en España, donde obtuvo la distinción de Disco de Diamante.

“Me parecía adecuado que fuera Miami la única ciudad de Estados Unidos para culminar, porque es una ciudad que me ha dado muchísimo y a la que le debo mucho mi carrera musical. Llegué la primera vez aquí para grabar un disco con Kike Santander y muchas más cosas que han sucedido”, expresó.

Bisbal también recordó cómo ha evolucionado artísticamente y lo que estas dos décadas en la música le han dejado de aprendizaje.

“Lo que más he disfrutado, precisamente, ha sido amoldarme a todas las modas, a las actualidades musicales. Al principio de mi carrera, la música pasaba por un sonido más tropical, mucho más latino, con metales con una rumba muy divertida. Después, claro, el pop ha pasado por un montón de sonidos, desde lo más roquero hasta lo más electrónico. Siempre lo he compaginado con conceptos que son menos convencionales, como algunos conciertos filarmónicos que he hecho, que son proyectos que no son radiales, pero que te hacen crecer como artista. Evidentemente, siempre que se sale de la zona de confort, es cuando más se aprende. Esa es la verdad”, contó.

Colaborar con otros artistas también le ha dejado enseñanzas.

“En estos últimos cinco años, he podido colaborar con un montón de artistas como Danna Paola, Sebastián Yatra. He vuelto a la rumba, porque la rumba volvió, pero con un sonido diferente. Y ese tipo de colaboraciones también te hace aprender mucho, porque cantas con otros artistas que no tienen tu técnica o tu misma filosofía de la música. De todo se aprende mucho. Han sido muy divertidos estos 20 años de música popular, pop, pero, al mismo tiempo, también de música poco convencional que te saca de tu zona de confort. Es fascinante”, expuso.La gira con la que celebra su vigésimo aniversario musical inició en su natal Almería. El andaluz se remontó a ese primer concierto en el que también grabó el documental Bisbal para acompañar el tour que lo llevó por España, Latinoamérica y EEUU. La película se puede ver en Movistar Plus+, pero el artista y su equipo intentan que llegue a otras plataformas de streaming.

“Ha sido una gira bastante extensa, llevo dos años girando. El primer concierto lo hice en mi tierra, en el Power Horse Stadium. Y ahí comenzó todo, en mi tierra nació el sueño de ser cantante. Y 20 años después quise volver para continuar con el sueño. Y después de ahí estuve en un montón de sitios. Estuve 20 noches consecutivas en Madrid, un periodo de cinco semanas bastante difícil. Pero lo disfruté muchísimo porque llegó mucha gente de otras partes de Europa a disfrutar de ese repertorio”, recordó.

“Después estuve en México, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico. Y lo que más he disfrutado, precisamente, ha sido la elección de un repertorio. Aunque no ha sido fácil resumirlo todo, 20 años, pero lo más bonito es que elegimos canciones que han sonado en la radio, tanto baladas como canciones movidas. Y eso ha sido muy divertido, lo he disfrutado desde el principio hasta el final de la gira”.

David Bisbal estrena el viernes 15 de noviembre Todo es posible en Navidad, álbum que recopila populares canciones navideñas como Jingle Bell Rock, Los peces en el río y El burrito sabanero. El disco también incluye la primera versión en español del clásico de Elvis Presley Siempre te recordaré.