martes 11  de  agosto 2026
MÚSICA

David Bisbal sobre el terremoto de Colombia: "Ha sido de pánico"

Tras compartir un video del terremoto que vivió Colombia el lunes 10 de agosto, Bisbal compartió en las historias de Instagram un breve mensaje sobre cómo vivió el seísmo

El cantautor español David Bisbal asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

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AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- David Bisbal no debe imaginar cómo los colombianos vivieron el terremoto de 7.4 que azotó a la nación. El cantante español se encontraba en Bogotá cuando la tierra comenzó a sacudirse bruscamente. En medio de la incertidumbre, el intérprete captó el momento y lo compartió en redes sociales.

"Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para", se le escucha decir al artista andaluz en un audiovisual en el que muestra cómo la lámpara de la estancia se mueve de un lado a otro y posteriormente sale al balcón del apartamento, desde donde se escuchan sonar alarmas.

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Horas más tarde, Bisbal compartió en las historias de Instagram un breve mensaje sobre cómo vivió el seísmo de Colombia.

"Hola, mi gente. Bueno, pues, lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio, pero me di cuenta enseguida, después del minuto, aproximadamente, pues todo acabó. Empezaron a sonar las alarmas. Los edificios que estaban colindantes al mío y por suerte en Bogotá no sufrió nada, pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Calí y en otras ciudades del interior de Colombia ha sido muy fuerte", dijo el cantante.

"Desde aquí quiero mandar un saludo muy fuerte a las personas afectadas y obviamente estamos todos con el corazón en el puño. Os mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar informando acerca de las ayudas", concluyó.

Paso por Colombia

David Bisbal se ha instalado temporalmente en Bogotá, Colombia, debido a los compromisos que cumple como jurado de la edición 2026 del programa Operación Triunfo Estados Unidos.

En días pasados, el artista compartió una serie de fotografías en las que disfrutaba de la capital colombiana junto a su familia.

"Colombia siempre me ha tratado con un cariño inmenso. Pasear por Bogotá, compartir estos momentos con mi familia, volver a sentir el cariño de la gente… me ha recordado por qué siempre me siento tan feliz aquí. Gracias por hacerme sentir tan querido una vez más", reza el inicio del mensaje.

"Con el corazón lleno… y con muchísimas ganas de volver muy pronto para seguir compartiendo música con todos vosotros. Os quiero mucho, Colombia".

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