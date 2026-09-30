Restaurante Wild Sea Las Olas lleva el sabor del mar al corazón de Fort Lauderdale

MIAMI.- Ubicado dentro del histórico Riverside Hotel, Wild Sea Las Olas ofrece una experiencia gastronómica que captura la energía cosmopolita de Fort Lauderdale . Su privilegiada localización sobre Las Olas Boulevard —una de las zonas más concurridas y vibrantes de la ciudad— lo convierte en un punto ideal para disfrutar de una buena mesa en medio del movimiento del boulevard.

El restaurante combina un elegante comedor interior con una agradable terraza, perfecta para comer al aire libre y entregarse al irresistible arte del people-watching. Su decoración contemporánea y el servicio atento crean una atmósfera sofisticada, pero relajada. Durante los fines de semana, la experiencia cobra aún más vida con música en vivo y DJ, aportando un ambiente dinámico que invita a prolongar la velada.

Propuesta

Aunque su carta incorpora clásicos de la cocina estadounidense, ensaladas, pizzas, hamburguesas y cortes de carne, la verdadera personalidad de Wild Sea se revela en su raw bar y en su selección de pescados y mariscos frescos. Dentro de la propuesta también destacan sus ceviches, ideales para quienes buscan sabores frescos, ligeros y con marcada esencia marina.

Durante mi visita, los mejillones fueron uno de los grandes aciertos: sabrosos, delicados y preparados de manera que permitían apreciar plenamente su sabor. Sin embargo, el protagonista indiscutible fue el linguini con mariscos. La pasta, cocinada en su punto, se integraba armoniosamente con la frescura y generosidad de los frutos del mar. Un plato reconfortante, elegante y lleno de sabor que, por sí solo, justifica regresar.

Otro de sus atributos es su extensa selección de vinos. El restaurante dispone además del exclusivo Wild Sea Wine Room, un espacio privado rodeado por su cava, concebido para cenas íntimas, celebraciones y eventos corporativos. También es posible reservar el comedor principal para grupos más numerosos, con propuestas que van desde recepciones tipo cóctel hasta banquetes de cinco tiempos.

Wild Sea Las Olas es una dirección atractiva para disfrutar de pescados, mariscos, vinos y entretenimiento en uno de los enclaves más dinámicos de Fort Lauderdale.

Wild Sea Las Olas

620 E. Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33301

(954) 467-2555

wildsealasolas.com

Instagram: @wildsealasolas