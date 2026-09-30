miércoles 30  de  septiembre 2026
GASTRONOMÍA

Restaurante Wild Sea Las Olas lleva el sabor del mar al corazón de Fort Lauderdale

Wild Sea Las Olas es una dirección atractiva para disfrutar de pescados, mariscos, vinos y entretenimiento en uno de los enclaves más dinámicos de Fort Lauderdale

Restaurante Wild Sea Las Olas.

Restaurante Wild Sea Las Olas.

Cortesía/Fabiola Malka
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Ubicado dentro del histórico Riverside Hotel, Wild Sea Las Olas ofrece una experiencia gastronómica que captura la energía cosmopolita de Fort Lauderdale. Su privilegiada localización sobre Las Olas Boulevard —una de las zonas más concurridas y vibrantes de la ciudad— lo convierte en un punto ideal para disfrutar de una buena mesa en medio del movimiento del boulevard.

El restaurante combina un elegante comedor interior con una agradable terraza, perfecta para comer al aire libre y entregarse al irresistible arte del people-watching. Su decoración contemporánea y el servicio atento crean una atmósfera sofisticada, pero relajada. Durante los fines de semana, la experiencia cobra aún más vida con música en vivo y DJ, aportando un ambiente dinámico que invita a prolongar la velada.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
POLÉMICA

Cancelan conciertos de Kanye West en Rusia
Joseph y Brighton, los integrantes de Masaka Kids Africana que bailaron junto a Ghetto Kids con Shakira en el Mundial. 
FAMOSOS

Conoce el vínculo que Shakira comparte con la agrupación Masaka Kids Africana

Propuesta

Aunque su carta incorpora clásicos de la cocina estadounidense, ensaladas, pizzas, hamburguesas y cortes de carne, la verdadera personalidad de Wild Sea se revela en su raw bar y en su selección de pescados y mariscos frescos. Dentro de la propuesta también destacan sus ceviches, ideales para quienes buscan sabores frescos, ligeros y con marcada esencia marina.

Durante mi visita, los mejillones fueron uno de los grandes aciertos: sabrosos, delicados y preparados de manera que permitían apreciar plenamente su sabor. Sin embargo, el protagonista indiscutible fue el linguini con mariscos. La pasta, cocinada en su punto, se integraba armoniosamente con la frescura y generosidad de los frutos del mar. Un plato reconfortante, elegante y lleno de sabor que, por sí solo, justifica regresar.

Otro de sus atributos es su extensa selección de vinos. El restaurante dispone además del exclusivo Wild Sea Wine Room, un espacio privado rodeado por su cava, concebido para cenas íntimas, celebraciones y eventos corporativos. También es posible reservar el comedor principal para grupos más numerosos, con propuestas que van desde recepciones tipo cóctel hasta banquetes de cinco tiempos.

Wild Sea Las Olas es una dirección atractiva para disfrutar de pescados, mariscos, vinos y entretenimiento en uno de los enclaves más dinámicos de Fort Lauderdale.

Wild Sea Las Olas

620 E. Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33301

(954) 467-2555

wildsealasolas.com

Instagram: @wildsealasolas

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Bruno Mars responde al baile sensual de Karol G con Drake en concierto

Dúo Monsieur Periné anuncia que tomará una pausa indefinida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Buque de carga anclado cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan.
CONFLICTO

Atacan tres buques en el estrecho de Ormuz en medio de amenazas de Irán

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Migrante venezolano herido por ICE puede enfrentar hasta 20 años de prisión

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.
Fútbol

Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras la polémica con Jorge Jesus

Fotografía de archivo del 7 de abril de 2005 que muestra al actor mexicano Otto Sirgo durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México).
DUELO

Fallece el actor Otto Sirgo, ícono de la telenovela mexicana

Anverso y reverso del nuevo diseño de la licencia de conducir de Florida, que incorpora elementos históricos, símbolos estatales y medidas adicionales de seguridad.
RENOVACIÓN

Florida estrena licencias de conducir más seguras, ¿debe reemplazar la suya?

Te puede interesar

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.
HISTóRICA VENTA

Justicia ratifica compra de Warner Bros y nace gigante del cine y la televisión en EEUU

Por Leonardo Morales
Alex Nichols-Vinueza, integrante del equipo directivo de WWF, durante su participación en la Semana del Clima y la Biodiversidad de Medellín 2026.
ENTREVISTA

Programa escolar reduce hasta 20% el desperdicio de alimentos en Miami y Orlando

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a José Sánchez es el Director del Departamento de Calles de la Ciudad, hablan del nuevos servicio. 
MÁS EFICIENTE

Hialeah duplica servicio de barrido de calles con menor costo por milla

Buque de carga anclado cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan.
CONFLICTO

Atacan tres buques en el estrecho de Ormuz en medio de amenazas de Irán

Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS durante una de las jornadas de la Semana del Clima y la Biodiversidad de Medellín.
INFRAESTRUCTURA NATURAL

Medellín reemplaza concreto por naturaleza para enfrentar el calor y las lluvias