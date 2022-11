David Comedia: "Sin ofender y de forma sana se puede imitar incluso a Dios"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjGsAS9upbW%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOgZBu1kYUy3dRf7EvEuxMHxMJq9LsxORai1C7yZBXscCi5UOqN7zVcPAwLq8VutcW6VSPbHtv8pkX22u5hRtj4jYAMjmIWPnqxNQQv4UpjdsLSj77VEExUpDbJGkKAVgfjGSwF7b1OMq2WqKMLADTEITSjwZDZD View this post on Instagram A post shared by DAVID GONZÁLEZ (@davidcomedia)

Y, como era de esperar, le tocó hacer de todo. Repartir flyers [anuncios publicitarios], trabajar en empresas de envíos, lavar carros, ser camarero, valet parking, hasta trabajar en una agencia de festejos, donde casualmente lo despidieron, y dos años después lo contrataron, pero esta vez no como empleado, sino para dar un show.

Todo un logro para el comediante e imitador nacido en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela, y que ha sabido evolucionar como pocos creadores de contenido y artistas, incorporando incluso una banda a sus presentaciones: “Esta dinámica es increíble y aporta muchísimo al show porque cuando imito a un personaje, sobre todo a un cantante, la banda me acompaña, y los pongo en situaciones difíciles cantando temas que no son de ellos, y eso le provoca mucha risa al público. Armonizar el espectáculo con una banda es increíble, no es lo mismo que hacer stand-up comedy solo”, dijo el comediante quien se niega a repetir fórmulas, por muy exitosas que hayan sido.

“La clave es saber hacer humor. Y no cruzar esa línea entre el humor y la burla. Cuando estoy haciendo la voz de un personaje lo estoy imitando, no lo estoy remedando [imitar con intención de burla]. Estoy muchas veces demostrando a las personas cosas que hacen y de las cuales no se dan cuenta”, aclaró David Comedia, quien prefiere jugar con lo nuevo e inexplorado para seguir triunfando. Razón por la que en su próximo show decidió explorar desde la creación del mundo hasta la actualidad.

"Se trata de un viaje en que le pongo acentos a todos los personajes, desde Dios, Cristóbal Colón, un faraón, etcétera, sin ofender y de forma sana", adelantó el artista reconocido y ovacionado por haber llegado a imitar casi 100 voces en una presentación.

“Innovar. Ahí radica el éxito. Si caigo en lo mismo viene la monotonía, por eso me esfuerzo por presentar personajes nuevos, por lograr que un animal hable, y, por otra parte, siempre estoy creando contenido distinto para las redes sociales”, finalizó.

