Dayamí La Musa anhela cantar en Cuba sin ser juzgada

“Quisimos hacer este concierto con varios artistas para renovarnos en este momento de la pandemia, porque los artistas estamos sin trabajo. Y queremos probar a ver si de verdad se puede llegar a mucha gente y luego hacer muchos más así. Montamos toda la escenografía en la compañía Another Level que fue con la que creé Te hago traaa, el tema mío que esta sonando”, dijo Dayamí La Musa.

La cantante cubana radicada en Miami hace unos cuatro años adelantó que esa noche estrenará dos temas: uno dedicado a la ciudad que la acogió y otro para seducir.

“Miami es un tema que quería estrenar antes de esto, pero vino la pandemia y no pude hacer el video, porque no quise mostrar un Miami así, parado por la cuarentena con lugares vacíos, entonces paramos esa producción. Y Pruébame, que recién subí a mi canal en YouTube con un video lírico, es un tema muy sensual, muy atrevido, porque yo sé que a las chicas les encanta enamorar a los chicos”, reveló.

“Creo que los tiempos han cambiado un poco y los hombres quieren que se les enamore un poquito a ellos”.

Asimismo, resaltó que en estos últimos meses ha encontrado refugio en su pareja y en su familia y se ha enfocado en cuidar su imagen a raíz de haber aumentado de peso, aunque recalcó que es importante quererse tal como uno es.

“Me he refugiado en mi familia y en disfrutar tiempo de calidad con mi pareja, en estar conectada con gente a la que no tenía tiempo de escribirle, a mi familia en Cuba. He aprovechado para cocinar un poco que casi nunca lo podía hacer y para crear música nueva; he estado descansando y tratando de bajar de peso que había subido muchísimo”, contó.

“Estoy cuidándome un poco para cuando abra todo, salir con una mejor imagen, que espero que sea pronto. Trato de verme lo mejor posible para mi público. Creo que una buena imagen siempre es más agradable, pero las mujeres tienen que quererse y aceptarse tal como son. Cuando uno se acepta tal y como es, no importa lo que digan los demás”, agregó.

Por otro lado, su novio, un arquitecto que también trabaja como Dj, ha sido un gran apoyo para enfrentar esa primera etapa del recién llegado, además de recibir el respaldo del gremio artístico.

“He tenido mucho cariño y aceptación, haters tenemos todos, gente en contra. Pero he tenido mucho apoyo de los artistas, me han tendido la mano. Tengo a mi pareja, que ha sido una bendición. Él es cubano, está acá desde los 15 años y ha sido un gran apoyo contar con él. Ha sido bastante agradable, todo lleva sacrificio, nadie dijo que sería fácil, pero vamos bien”, expuso sobre esta primera etapa como exiliada en Miami.

La pareja se conoció cuando Dayamí buscaba un Dj y luego surgió la química entre ambos.

“Él es arquitecto, ese es su trabajo, pero también es muy bueno como Dj y tocaba por diversión los fines de semana. Cuando lo conocí, yo quería un Dj para mi grupo. Y así nos conocimos y empezamos a trabajar, así nació el amor que tenemos hoy, ya vamos para dos años y estamos súper felices”, contó.

“El habla inglés perfecto. Yo lo entiendo, pero como no lo sé hablar bien, me da pena y entonces no lo hablo nunca. Él está hablando más español conmigo, la mayoría de mi gente es cubana o latina, así que ya lo jalé otra vez para Cuba”, agregó, entre risas.

Luego de darse a conocer en la isla con la orquesta Arnaldo y su Talismán, la cubana quiso establecerse en Miami para impulsar su carrera como solista desde esta orilla, porque en Cuba se le dificultaban los trámites para salir de gira, además ya tenía familia en Miami.

“Hace casi cuatro años decidí quedarme en Miami, porque era muy difícil el papeleo en Cuba cada vez que iba a salir de gira. Tenía que esperar mucho tiempo por una visa, a veces tenía que cancelar la gira porque los trámites se demoraban. Y es más fácil moverse desde Miami con residencia, además, en Cuba solo tengo familia por parte de padre . Toda mi familia más cercana, mi mamá, mis hermanos, mi tío, está aquí”, dijo.

Recordó sus inicios a los 17 años y el cariño del público mientras recorría su isla natal, a la que le gustaría regresar a cantar sin ser juzgada.

“Entré muy jovencita, con 17 años, antes estaba con grupos aficionados, cantaba en las casas de la cultura, nada serio. Ya después, junto con Arnaldo, fui a un casting. Él me aceptó, viajé toda Cuba con Arnaldo. Fue una experiencia muy linda, una orquesta muy querida por los cubanos. Estuve más de un año con ellos. Después entré en otro grupo y empecé a viajar el mundo. Todo eso me ha hecho muy fuerte para ahora hacer mi carrera en solitario”, relató.

“Cuba me brindó todo su cariño cuando empecé. Yo canté por toda Cuba y siempre me han tenido un cariño muy especial. El público de Cuba es muy cariñoso. Y cuando viajas a otros países extrañas ese calor de los cubanos; son mi gente, es mi tierra. Pero estamos en esta pelea con el gobierno, que Dios quiera termine pronto para que todos los artistas cubanos que estamos aquí podamos ir sin ser juzgados. Mi país necesita un cambio porque hay mucha injusticia. Tengo la fe de que las cosas hayan cambiado cuando vaya”.

Para obtener boletos al concierto online de Dayamí La Musa, acceda a ticketsliveshow.com.