Dayanara Torres confiesa que no fue feliz con Marc Anthony

La exreina de belleza y el cantante se casaron en el año 2000, luego de dos años de romance.

"Yo creo que quizás mi matrimonio (con Marc Anthony)... Yo pensé que, como toda una niña que sueña con casarse de esta manera, de esta magnitud, esto era una cosa de ensueño. Y lo tuve, pero al final del día es la forma más exacta de decirlo: ‘Tuve todo, pero yo no era feliz’”, manifestó.

En 2003, con dos hijos en común, Cristian y Ryan, Torres solicitó el divorcio, que se concretó en 2004.

Enseñanza

Pese a que el sueño no culminó con un final feliz, explicó que la experiencia le dejó una lección de vida importante: "Eso te deja saber a ti que no es esperar que llegue un fulano, (ni) un príncipe, (tampoco) la mansión y lo otro".

“Tú eres feliz contigo misma y yo lo viví de esa manera. Puedo decir: ganarte la lotería no te va a dar la felicidad; estar con la persona que te enamoraste, que soñaste que ibas a terminar toda la vida feliz, no me dio la felicidad. Así que la felicidad la hace uno”, aseveró.

No obstante, a dos décadas de aquella separación, Torres enfatizó que durante los años logró construir la felicidad a su modo, y por supuesto hay personas importantes en su vida que la motivan a sentirse satisfecha con quien es y lo que tiene.

"Soy feliz todos los días, a lo mejor no las 24 horas. Llevo años recibiendo cantazos tras cantazos e igual me levanto, pero yo creo que la fuerza es eso que me levanta y me despierta a seguir siendo feliz son mis hijos, porque yo lo que quiero es que (Cristian y Ryan) vean una mamá que se cayó y se levantó”, confesó.