Michel Brown: "El cine argentino transmite verdad"

“No voy a volver a cantar después del susto que pasé. Me divertí mucho, pero este año no. Este año vine a festejar los premios. Me invitaron, ya somos como parte de la familia. Y vine a festejar a todos, a la industria, a mis compañeros, a lo que está pasando con la industria general. Me parece que es un gran memento y me parece que los Platino lo están haciendo impecable en todos los sentidos, en la organización de los premios, en todo el movimiento que sucede durante y después de que pasan. Hacen un buen trabajo al festejar nuestro cine. Y me parece que estamos en un momento en el que vale la pena hacerlo”, expresó Michel Brown en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Brown recordó que tomó el escenario de la edición 2023 de los premios para interpretar Lamento boliviano. Y aunque obtuvo el aplauso de sus colegas en el público, sintió ansiedad ante el desafío.

“Como actor, pararte en un escenario a cantar delante de mil actores, que somos muy críticos, daba miedo. La verdad es un lugar al que no estaba acostumbrado, aunque después me lo disfruté muchísimo. Pero los primeros 20 segundos fueron dramáticos, me sudaban las manos. O sea, sentía que tenía ansiedad. Pero me parece que está bien salirnos de nuestra zona de confort y echarse un clavado, algo diferente. Y estuvo bien así”, contó.

Para el actor, hay algo que está cambiando en la industria. Y es que las historias que trasbordan hoy en la gran pantalla reflejan mejor que antes la identidad de quienes las cuentan.

“Yo creo que está dejando de pasar [neutralizar el acento]y que está buenísimo. Si hay algo que es el reflejo de nuestra propia identidad, es nuestro acento, que no deberíamos ni esconderlo ni perderlo. Justo estaba hablando hoy con Alberto Guerra, un actor cubano, de quien soy muy amigo de hace muchos años. Y que acaba de hacer un proyecto donde tenía que hablar como cubano y le decía es muy raro cuando pasan 20 años y a mí me piden ahora, de repente, que hable como argentino. Y me doy cuenta de que trabajé tantos años en tratar de esconderlo para que el otro [acento] salga bien, que después hay un memento donde queda en un híbrido que ya no sabes ni cómo hablas”, dijo sobre la batalla que han enfrentado actores de diferentes nacionalidades al intentar neutralizar el acento, sobre todo, los que han desarrollado carrera en México.

“Sí, sí, claro, sueno argentino. Y no trato de sonar como otra cosa. Pero bueno, ya soy como un híbrido. Hace muchos años que no hago un personaje argentino”, agregó.

Sin embargo, uno de sus próximos proyectos lo llevará a rodar en su país natal, aunque no ofreció más detalles acerca del personaje que encarnará en tierras gauchas. Pero sí que su nuevo look se lo debe a un reciente rol.

“No puedo hablar mucho. Ahora existe esta manía de no poder contar qué está haciendo uno, que es algo tremendo. Pero bueno, terminé dos series para ViX, hice una película para Amazon, proyectos interesantísimos. Acabo de terminar otra serie para ViX, que se llama La vida entera. Por eso mi bigote, no era por gusto”, dijo.

El cine argentino

Su coterránea, Cecilia Roth, Platino de Honor 2024, clamó ayuda para la industria cinematográfica argentina al argumentar que este año no se harán películas en el país por falta de recursos financieros. Al ser consultado sobre lo que expuso la mítica actriz en su discurso de aceptación, Brown respondió:

“Voy a hacer una película en Argentina. Pero sí, hay muchas cosas que se están cayendo, porque la economía no permite que sea sostenible rodar allá. El hecho de que este mercado fluctúa y es variable todo el tiempo hace que no se puedan hacer números, que no se sepa cuál va a ser el costo de un proyecto. Entonces, sí, evidentemente [el cine argentino] está en un momento muy difícil. Ojalá se acomode, no solo el arte y el cine, sino Argentina en general, porque llevamos muchos años en esa búsqueda”.

Asimismo, recordó que, a pesar de las dificultades que enfrenta, el cine argentino cuenta con reconocimiento mundial y transmite verdad.

“A mí el cine argentino me parece que es de los grandes cines del mundo en la historia. Me parece que siempre es un cine de vanguardia, que tiene buenas historias que contar, que sabemos contarlas y que hay grandes directores. Hay grandes actores, productores y las películas argentinas están llenas de verdad. Creo que esa es la identidad del cine argentino. Y ojalá no pase lo que está pasando. Ojalá determinadas personas no crean que el arte no es importante. Creo que Argentina tiene un reconocimiento a nivel mundial justamente por su arte y, en particular, por su cine”, evaluó.

Brown reveló que le ilusiona un nuevo proyecto en el que debuta como guionista. Se trata de una película inspirada en una de sus vivencias.

“Estoy escribiendo, desarrollando una película por primera vez, que es un proyecto que me tiene muy contento. Creo que es de las cosas que más me ha emocionado en muchísimo tiempo. Es una historia personal que ya contaré más adelante, pero es una historia que me pertenece por completo. Y eso se volvió un proceso interesante, catártico. Y es como un clavado al vacío en un lugar en el que no estaba acostumbrado”, contó.

Lo que viene o no

El actor, que ahora radica en México y pronto se irá a Madrid, también se ha aventurado a una nueva etapa en la que se nutre de sus predilecciones para crear más allá del cine y la televisión.

“Estoy muy contento y empezando a trabajar en una productora de contenidos, con un gran amigo con el que trabajé en el History Channel, que se llama Lucas Rojo. Estamos Lucas, yo y otra persona más empezando a trabajar en esta productora para desarrollar contenido de entretenimiento, no series, no películas. Y eso está siendo un proceso muy interesante. A mí me gusta mucho esa parte. Estuve trabajando durante mucho tiempo en un proyecto sobre freestyle, sobre rap. Me gustan las motos y empecé a trabajar en un proyecto que también tenía que ver con viajes. Entonces Lucas me dijo hagamos esto juntos y empecemos a desarrollar contenido de entretenimiento”.

Brown, que da vida a Simón, personaje protagónico de la serie de Netflix Pálpiti, reveló que no habrá tercera temporada.

“No, va a haber. Y me parece que está bien. Cuando a algo le va bien dos veces, echarte un clavado a la tercera, no creo. Justo estuve hablando con Leonardo Padrón, el escritor. Y él está haciendo otros proyectos que están increíbles. Está bueno también encontrarnos con personajes diferentes. Yo agradezco haberme encontrado con Pálpito en el camino, con Simón, pero me encanta encontrarme con el de bigotes y me encantará encontrarme con otros distintos”.

Aunque fue su rol en Pasión de Gavilanes el que lo catapultó a la fama internacional, reconoce que el personaje que más lo ha desafiado fue el que interpretó en la serie sobre la vida del conquistador español Hernán Cortés.

“Yo creo que el que más me ha retado fue Pedro de Alvarado, en la serie de Hernán Cortés, por su corporalidad, su voz, su acento español, porque era una serie de época. Y creo que fue uno de los más laboriosos. Y también uno de esos personajes más interesantes a la hora de construirlos”, dijo.

“Y creo que al de Pasión de Gavilanes a lo mejor le debo que me abrió las puertas al mundo. Pero creo que aquí no hay deudas. Ni yo le debo a él ni él me debe a mí. Creo que son cosas que uno va encontrando en el camino y que los astros se alinean. El personaje, la historia, aparecieron en el memento justo. Entonces estoy muy agradecido”.