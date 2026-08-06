Dayanara Torres habla de su experiencia como madre soltera

MIAMI.- La ex Miss Universo y presentadora puertorriqueña Dayanara Torres abrió su corazón en una reciente entrevista con la revista ¡HOLA!, en la que expuso sin filtros su faceta como madre soltera.

Durante la conversación, la también actriz abordó cómo el desafío que implicó poner fin a su matrimonio con el cantante Marc Anthony , el cual significó asumir al 100% la crianza de sus dos hijos, Cristian y Ryan.

Maternidad sin apoyo

Torres reconoció que la maternidad en solitario estuvo marcada por momentos de profunda soledad y una abrumadora carga de responsabilidad.

"No tenía esa opción o lujo de decir: 'Deja que venga tu papá'. Todo recaía en mí, siento que era mucho peso", confesó la boricua al describir cómo enfrentaba la disciplina y la toma de decisiones cotidianas sin un compañero al lado.

Igualmente, señaló que a diario, especialmente en las noches, se cuestionaba si estaba haciendo las cosas bien.

"Lo único que podía hacer era acostarme en las noches, rezar y decir: 'Ojalá lo haya hecho bien'", compartió.

Dayanara también reveló que incluso llegó a escribir notas pidiéndoles perdón a sus hijos si en algún momento sentía que había fallado en su tono o paciencia.

Fruto del esfuerzo

A pesar de las dificultades, Torres hoy siente satisfacción del deber cumplido. Actualmente, sus hijos han trazado sus propios caminos profesionales —Cristian volcado en las artes plásticas y Ryan enfocado en la música y el modelaje— demostrando una sólida educación y un profundo respeto.

Para Dayanara, la validación de su esfuerzo solitario llega a través de las palabras de quienes los rodean: "Me dicen: 'Qué lindos, qué educados, qué profesionales', y yo digo: 'Okey, lo hice bien'".