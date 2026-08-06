Confirman que Perez Hilton llamó a servicios de emergencia previo a transmisión en vivo

MIAMI.- Previo a la transmisión en vivo por TikTok, Perez Hilton mantuvo una llamada con los servicios de emergencia 911. Así lo ha confirmado People , revista que obtuvo la grabación de la misma y confirma que las autoridades recibieron el reporte de un posible suicidio.

Según lo expuesto por el magazine, las autoridades recibieron el informe sobre el posible suicidio del bloguero de 48 años a las 6:51 p.m. hora local en la dirección de Hilton.

"A las 7:59 p.m., el audio de despacho describió una respuesta policial a un 'streamer conocido como Perez Hilton'. A las 10:41 p.m., el audio describió un 'intento de suicidio' en la dirección de Hilton, durante el cual la policía solicitó asistencia de los servicios de bomberos. Su hogar fue descrito como una 'escena policial activa'. Las autoridades 'entraron' en su hogar poco después", reseñó el portal.

La familia del influencer emitió la tarde del miércoles 5 de agosto un comunicado en el que confirmaban que Hilton recibía tratamiento y puede comunicarse.

"Nuestra familia quiere agradecer una vez más a todos los que nos han brindado sus oraciones, mensajes de apoyo y solidaridad con Perez. Su humanidad y compasión durante este momento tan doloroso han significado más de lo que las palabras pueden expresar".

El comunicado agrega que la situación ha sido difícil y emotiva, pero mantienen la esperanza de una recuperación pronta.

"También hemos podido confirmar que Pérez puede comunicarse, lo que ha dado esperanza a nuestra familia. Les pedimos respetuosamente que continúen orando por nosotros, que nos comprendan y que nos brinden su apoyo mientras Pérez sigue recuperándose".

Transmisión en vivo

Mario Armando Lavandeira Jr., nombre de pila del bloguero, fue hospitalizado la noche del 4 de agosto, luego de que durante una transmisión por TikTok se autolesionara hasta sangrar. El hombre fue sacado de su hogar en Florida por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSCO).

Según informaron previamente las autoridades, los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de personas que habían visto el live.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que Pérez Hilton se encontraba solo en la vivienda al momento de la grabación.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, dijo el portavoz de la MDCSO en un comunicado enviado a la revista People.

“A menos que exista una amenaza inmediata para los demás, ralentizar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un suicidio a manos de la policía y minimizar el riesgo de lesiones para el individuo, los agentes y el público”, añade el comunicado.