Una fotografía tomada el 18 de agosto de 2026 muestra una vista de la Alhambra desde la plaza de San Nicolás después del terremoto en Granada.

PARÍS.- Desde pinturas murales hasta los detalles de los leones de su famoso patio, una muestra en París revela facetas poco conocidas de la Alhambra, joya del arte islámico en España y uno de los monumentos más visitados del mundo.

La muestra, organizada en el Instituto del Mundo Árabe del 24 de noviembre al 16 de mayo de 2027, pone de relieve este conjunto palatino situado en una de las colinas de Granada, en el sur de España, durante el periodo nazarí (entre el siglo XIII y XV).

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Combinando piezas expuestas con espacios inmersivos, la exposición invita a adentrarse en aspectos "que a simple vista quizá no se ven cuando se visita el monumento", comenta para AFP Bárbara Boloix, cocomisaria de la muestra.

"Los secretos de la Alhambra" arroja luz sobre algunas obras poco conocidas de la Alhambra, como unas pinturas murales que se encuentran en la Casa del Partal, un espacio al que normalmente los visitantes no tienen acceso debido a su frágil estado de conservación.

A través de unas proyecciones se ven estos frescos que representan el regreso del ejército nazarí de una victoria militar, con escenas de caza y momentos festivos.

"Fueron realizadas en el siglo XIV [...] Son unas pinturas riquísimas en detalles", explica Boloix, profesora de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Granada.

Espacio inmersivo

Entre las 120 piezas expuestas, muchas procedentes del museo de la Alhambra o de otras instituciones de Londres, París o Viena, destacan una espada llamada de Boabdil, cuyas ricas ornamentaciones prueban que perteneció a un sultán, y un escudo en cuero de inspiración bereber.

El Patio de los Leones, uno de los lugares más emblemáticos, cobra protagonismo en una sala inmersiva donde se pueden ver con detalle los 12 felinos que sustentan la fuente principal, todos diferentes.

En otro espacio inmersivo, se muestra el papel de la geometría en este tipo de edificaciones.

"A partir de dibujos extremadamente simples, como el cuadrado o el triángulo [...] se puede llegar a dibujos que son muy complejos" en los que se basa la construcción y la decoración de la Alhambra, explica Agnès Carayon, cocomisaria de la muestra. "Es una forma de reproducir la perfección de la creación divina sin imitar", añade.

La Alhambra es uno de los monumentos más turísticos del mundo, con más de 2,7 millones de visitantes el año pasado.

FUENTE: Con información de AFP