Antoine Fuqua posa para los fotógrafos a su llegada a la alfombra roja para el estreno mundial de la película biográfica de Michael Jackson, "Michael", en el Uber Eats Music Hall de Berlín el 10 de abril de 2026.

El director Antoine Fuqua ha sido demandado por agresión por el gerente de un bar, quien alega que el director lo golpeó con una pistola y profirió un insulto antisemita, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

En una demanda presentada ante un tribunal estatal de California William Rosenthal detalla el altercado ocurrido en febrero en el que a Fuqua y su grupo se les negó la entrada a un bar de Los Ángeles por estar en estado de embriaguez.

ORGULLO CUBANO Mia Dio, una reina más allá de la corona: el orgullo que deja en los cubanos

El demandante afirma que el cineasta le dirigió un insulto racista y antisemita antes de que éste y su hijo le apuntaran con sus pistolas. En consecuencia, Rosenthal presentó demandas por agresión, lesiones y daño moral intencional, y solicitó una indemnización mínima de 50.000 dólares.

En un comunicado, un portavoz del director negó las acusaciones. "No es cierto", afirmó el representante.

Según la demanda, Fuqua y otras cuatro personas, entre ellas su hija y su hijo, visitaron Good Times at Davey Wayne's en Los Ángeles el 14 de febrero. Tras negárseles la entrada por parte de Rosenthal, un miembro del grupo le escupió y la hija de Fuqua lo amenazó, según consta en la denuncia.

Aproximadamente una hora después, Fuqua regresó y confrontó a Rosenthal por haber rociado con gas pimienta a su hija. Rosenthal negó la acusación y el director lo golpeó en la cara con una pistola.

Posteriormente, Rosenthal profirió un insulto antisemita y amenazó con matar al gerente del bar. A partir de ahí, el altercado se intensificó, y el hijo de Fuqua también sacó una pistola y golpeó a Rosenthal, según consta en la demanda.

Rosenthal afirma haber sufrido una lesión en la cabeza, una fractura de nariz y laceraciones a consecuencia de la supuesta agresión, y que ahora padece trastorno de estrés postraumático y estrés emocional severo. Sus abogados aseguran que las lesiones le ocasionarán una discapacidad permanente.

El cineasta y su familia se han dejado ver en varias alfombras rojas este año para presentar la película Michael, protagonizada por el sobrino del rey del pop, Jaafar Jackson.

El pasado mes de agosto, Lionsgate confirmó que Fuqua dirigirá también la segunda parte de este biopic. Además, también es el director de Troublemaker: The Story Behind the Mandela Tapes, un documental que reconstruye la vida y la lucha contra el apartheid de Nelson Mandela a partir de más de 70 horas de grabaciones de audio realizadas mientras trabajaba en su autobiografía, y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el pasado enero.