Demi Lovato dedica canción a su exprometido tras ruptura

"Still Have Me, ahora disponible en todas las plataformas", publicó Lovato en su cuenta de Instagram.

"La música siempre está ahí para mí...", agregó Demi en otro post en el que se puede escuchar la canción completa.

Aunque en el tema Demi Lovato no menciona a Max Ehrich, en la misma asegura que se encuentra rota y que alguien le ha robado toda la luz que tenía.

"Soy un desastre y todavía estoy rota, pero estoy encontrando mi camino de vuelta. Y parece como si alguien hubiese robado toda la luz que tenía. Como si el mundo desapareciese", plantea Still Have Me.

Asimismo, la estrella de Disney afirma en la composición musical que prefiere estar sola. "Todo a mi alrededor se rompió, todas las subidas ahora son bajadas, pero no importa porque preferiría estar sola".

A menos de 24 horas de ser estrenada en YouTube, la canción cuenta con casi 49 mil 500 reproducciones.

La historia de amor entre el actor y la cantante no tuvo el final esperado: el pasado 23 de julio, la intérprete de Sorry not sorry, de 28 años de edad, y al actor de Young and the Restless, de 29, dieron a conocer su compromiso en las redes sociales.

"Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamaba su pequeña compañera, algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía perfecto sentido. Y hoy esa palabra vuelve a tener perfecto sentido porque hoy oficialmente seré tu compañera", escribió en ese entonces Demi Lovato en Instagram declarándole su amor a Max Ehrich, pero la cantante borró dicha publicación.