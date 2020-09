Demi Lovato y Max Ehrich ponen fin a su compromiso

"Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras", declaró la fuente. "Se respetan y se aman y siempre apreciarán el tiempo que pasaron juntos", agregó dicha fuente.

La historia de amor entre el actor y la cantante no tuvo el final esperado y es algo que ha entristecido a los seguidores de Lovato.

El pasado 23 de julio, la intérprete de Sorry not sorry, de 28 años de edad, y al actor de Young and the Restless, de 29, dieron a conocer su compromiso en las redes sociales.

"Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamaba su pequeña compañera, algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía perfecto sentido. Y hoy esa palabra vuelve a tener perfecto sentido porque hoy oficialmente seré tu compañera", escribió en ese entonces Demi Lovato en Instagram declarándole su amor a Max Ehrich.

"@maxehrich, sabía que te amaba desde el momento en que te conocí. Es algo que no podría describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también lo hiciste. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con defectos y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me honra aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que una leyenda podría expresar, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te amaré por siempre mi bebé, mi compañero", finalizó Lovato.