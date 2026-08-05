miércoles 5  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Demi Lovato visita Disneyland con el elenco de "Camp Rock 3"

En el video compartido en redes sociales, la cantante de Cool for the Summer baila con los actores que participan en la próxima entrega de la franquicia

En esta foto de archivo tomada el 20 de mayo de 2018, la cantante y compositora Demi Lovato asiste a los Billboard Music Awards 2018 en el MGM Grand Resort International en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 20 de mayo de 2018, la cantante y compositora Demi Lovato asiste a los Billboard Music Awards 2018 en el MGM Grand Resort International en Las Vegas, Nevada. 

AFP/Lisa O'connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Demi Lovato está lista para rockear con el elenco de Camp Rock 3. La protagonista de las películas originales de Camp Rock y Camp Rock 2 en 2008 y 2010, se unió al nuevo elenco de la nueva entrega de la franquicia para pasar un día en Disneyland.

En el video, la cantante de Cool for the Summer baila con los actores que participan en la próxima entrega de la franquicia y hace playback de Too Cool de Meaghan Martin, de la película original.

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Lovato es productora ejecutiva de Camp Rock 3, protagonizada por Malachi Barton, Liamani Segura, Lumi Pollack, Hudson Stone y otros. Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas retomarán sus papeles como los hermanos Gray, personajes ficticios de la banda Connect 3, y la comediante Sherry Cola también se une al reparto.

Regreso al campamento

La nueva película, que retoma la historia más de una década después de la secuela, se centrará en cómo Connect 3 pierde a su telonero para su gira de reunión, lo que los impulsa a regresar a "su querido Camp Rock para descubrir la próxima gran estrella", según una sinopsis.

En honor a la próxima película, el autobús All Roads Lead to Camp está de gira por todo el país, llevando a fans, tanto nuevos como veteranos, al mundo de Camp Rock. El evento incluye una sesión fotográfica al estilo retro de Disney Knees —un guiño al icónico meme de Demi Lovato— y otros obsequios para los fans.

El autobús de Camp Rock se encuentra actualmente en su gira nacional, que comenzó el 3 de julio en Nashville, y recorrerá 17 ciudades del país antes de llegar a su destino final en Anaheim, California, el 14 de agosto.

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