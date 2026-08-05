miércoles 5  de  agosto 2026
MÚSICA

Fans de Rosalía cantan "la patria no se vende" en concierto en Buenos Aires

El canto se dio en medio del debate sobre la extranjerización de la tierra, a raíz de un proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei busca impulsar

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP

BUENOS AIRES.- Los fanáticos argentinos de Rosalía que asistieron este martes a su tercer concierto de la gira Lux en Buenos Aires cantaron que "la patria no se vende", en medio del debate sobre la extranjerización de la tierra, a raíz de un proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei busca impulsar este jueves en el Congreso.

"No se vende, la patria no se vende", cantó el público del tercer y anteúltimo show de la cantante en el Movistar Arena.

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La expresión se produjo en la previa del debate en el Senado de la Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa oficialista que, entre otras modificaciones de relevancia, relaja los límites para la compra de tierras argentina por parte de extranjeros.

Para este jueves, día en el que los senadores debatirán la iniciativa, se ha convocado una protesta de la que participarán organizaciones sociales, sindicales, ambientales y universitarias, además de agrupaciones políticas opositoras al Gobierno.

Ante el cántico del estadio entero, Rosalía agitó un pañuelo por encima de la cabeza, en señal de arenga.

"Es que sos el mejor público, es innegable. Gracias por esta energía siempre tan arriba", expresó la cantante que, sin embargo, no dio señales de comprender el trasfondo del cántico.

Ley de tierras

La ley vigente establece, entre otros puntos, que los extranjeros no pueden poseer más de un 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona agropecuaria núcleo (centro-este de Argentina).

El proyecto que buscará obtener luz verde este jueves en el Senado, buscar ampliar ese límite a un 25 %.

Las objeciones a la reforma también se centran en la falta de límites específicos a las compras de propiedades en zonas estratégicas, como fronteras, espejos de agua, glaciares o áreas ribereñas.

FUENTE: EFE

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