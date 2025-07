Denise Richards acusa a Aaron Phypers de violencia doméstica

En unos documentos que obtuvo la revista People, Richards compartió detalles de las agresiones y fotografías del estado en el que presuntamente el hombre la dejaba. Además, aseveró que Phypers amenazó en varias oportunidades de matarla.

"Aaron me estrangulaba violentamente con frecuencia, me apretaba la cabeza con ambas manos, me apretaba los brazos con fuerza, me daba bofetadas en la cara y la cabeza, me golpeaba la cabeza agresivamente contra el toallero del baño, amenazaba con matarme, me sujetaba con la rodilla en la espalda hasta el punto de tener que suplicarle que se quitara de encima para que no me matara, y pirateaba mi portátil y mi teléfono para descargar todos mis mensajes de texto", reza la declaración de la modelo en los documentos judiciales.

En los archivos, la mujer de 54 años también enfatizó que su expareja la amenazaba con romperle la mandíbula y posteriormente lloraba pidiéndole que no se fuera y prometiendo buscar ayuda. "Pero nada de esto ocurrió", agregó.

Además, informó que ha sufrido tres conmociones cerebrales a causa de las agresiones de Aaron.

Amenazas y manipulación

La modelo señaló que no había presentado denuncias en contra de su esposo debido a que la manipulaba con hacerse daño, algo que no dudó porque posee al menos ocho armas de fuego no registradas.

"Ha amenazado repetidamente con suicidarse y matarme a mí si lo denuncio a la policía, entre otras amenazas de hacerme daño a mí y a él mismo si lo denuncian por su abuso".

Agresiones recientes

Citó del 4 al 14 de julio como la fecha de la presunta agresión más reciente, alegando que les pidió a Phypers y a su familia que se mudaran de las casas adosadas que había alquilado. En los documentos, Richards alegó que el 4 de julio, Phypers "se acercó a cinco centímetros de mi cara" y "le gritó insultos degradantes", incluyendo llamarla "p---" y "pedazo de m---". Richards también alegó que al día siguiente su ex hizo los mismos comentarios en presencia de su padre, Steven Phypers.

Richards afirmó que Steven también "comenzó a gritarme" y amenazó con decirle a Internet que ella era una "maricón".

La estrella de Bravo alegó que más tarde ese mismo día Phyphers "me agarró ambos brazos con fuerza, me empujó y me arrastró al suelo. Caí con fuerza en las escaleras, lo que me causó un dolor inmenso".

Richards enfatizó que Phypers la maltrató repetidamente durante su matrimonio.

Tras las acusaciones, Denise recibió una orden de alejamiento temporal del Tribunal Superior de California el miércoles 16 de julio.