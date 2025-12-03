miércoles 3  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Desalojan a Paulina Rubio de casa en Miami por morosidad en pagos de hipoteca

La cantante hipotecó su casa luego de solicitar un préstamo para saldar las deudas de los litigios contra sus exesposos

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

Cortesía/Univision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Paulina Rubio enfrenta un nuevo episodio legal, y es que la intérprete mexicana ha sido desalojada de su hogar en Miami por no cumplir con los pagos establecidos de la hipoteca.

Se especula que la razón de esto se debe a la compleja situación financiera que atraviesa a causa de los litigios con sus exesposos Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

Lee además
Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Dua Lipa y Fher Olvera sorprenden con dueto de "Oye mi amor"
Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten a la 94ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood y Highland el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California.
CONTROVERSIA

Amigo de Will Smith acusa a Jada Pinkett Smith de agresión

Problemas económicos

La información fue revelada por la comunicadora Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, quien destacó que la intérprete de Yo no soy esa mujer había solicitado un préstamo bancario para asumir los gastos legales que mantiene con Vallejo-Nágera y Bazúa.

Sin embargo, para que el banco aprobara la operación debió hipotecar su hogar.

"A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron", confirmó la periodista.

Asimismo, en el programa, la periodista Shanik Berman explicó que la situación económica que enfrenta no solo se relaciona a lo que ha debido pagar a sus ex, sino también a los honorarios profesionales de los abogados.

“No fue tanto por lo que le quitaban los señores, sino los abogados. Se metió con tantos abogados para tratar de quitar a los niños, se la pasaba en abogados y los abogados se quedaron con todo”.

Temas
Te puede interesar

British Film Institute honra a Guillermo del Toro con máxima distinción

Huevo de Invierno de Fabergé rompe récord en subasta por 22,9 millones de libras

Nick Jonas anuncia "Sunday Best", primer álbum solista en 5 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"

Te puede interesar

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Por Daniel Castropé
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025. video
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses