Descubre a los finalistas de los Latin American Fashion Awards 2025

MIAMI.- La segunda edición de los Latin American Fashion Awards , que se celebrará del 6 al 9 de noviembre en Casa de Campo Resort & Villas, República Dominicana, dio a conocer a los finalistas de sus catorce categorías, entre las que se reconoce el trabajo de diseñadores, estilistas, fotógrafos y cineastas, entre otros.

Fundados por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, la primera edición de los premios se llevó a cabo en 2023 con el objetivo de dar visibilidad internacional al trabajo de los creativos de América Latina.

De acuerdo con Vogue Méxito y Latinoamérica, los cuatro días del evento incluirán desfiles, experiencias y conversatorios que culminarán con una ceremonia de premiación en donde se reunirán diseñadores, celebridades, periodistas, empresarios e influencers.

"El objetivo no es solo reconocer logros individuales, sino también reafirmar el peso de una herencia cultural compartida, en la que la moda funciona como lenguaje de identidad y como motor económico", reseñó la revista en su página web.

Jurado de lujo

El panel que se encargará de evaluar a los finalistas incluye prestigiosos como Nina García, editora en jefe de Marie Claire, Imran Amed, CEO de Business of Fashion (BOF), Anna dello Russo, periodista de moda italiana para Vogue Japón, Gabriela Hearst, diseñadora de moda uruguaya, y Steven Kolb, CEO de Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Luego de evaluar el trabajo enviado, el jurado escogió tres candidatos más destacados en cada categoría como finalistas. "Los ganadores se conocerán durante la ceremonia final, junto con el anuncio del Ícono de Moda del Año, un reconocimiento que otorga el comité interno de los premios a una figura cuya trayectoria trasciende el vestir para convertirse en símbolo cultural", explicó Vogue.

Finalistas de los Latin American Fashion Awards 2025:

Diseñador del año

Adrian Appiolaza

Raul Lopez

Willy Chavarria

Marca del año

Agua By Agua Bendita

Cubel

Farm Rio

Diseñador Emergente del Año

Campillo

Heirlome

La Petite Mort

Proyecto Artesanal del Año

J. Salinas

Josh Tafoya

The Farra

Proyecto Responsable del Año

Beleaf

Jum Nakao

The New Denim Project

Marca de Accesorios del Año

Hunting Season

Romero

Sauer

Modelo del Año

Lineisy Montero

Paloma Elsesser

Valentina Sampaio

Fotógrafo de Moda del Año

Emmanuel Sanchez

MAR +VIN

Renell Medrano

Fotógrafo Emergente del Año

Enrique Leyva

Pedro Napolinario

Silvana Trevale

Cortometraje de Moda del Año

Bibo

Daniela Benaim

Laura Citarella

Artista de Hair & Makeup del Año

Evanie Frausto

Mika

Yadim

Estilista de Moda del Año

Leandro Porto

Maika Mano

Valentina Collado

Creador de Impacto Positivo del Año

Helena Gualinga

Nidia Aranha

Paulo Borges

Influencer de Moda del Año

Laura Tobón

Lívia Nunes

Thassia Naves

Estrella de Moda del País Anfitrión