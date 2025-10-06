lunes 6  de  octubre 2025
MODA

Descubre a los finalistas de los Latin American Fashion Awards 2025

La primera edición de los Latin American Fashion Awards se llevó a cabo en 2023 con el objetivo de dar visibilidad internacional al trabajo de los creativos de América Latina

Captura de pantalla de la página oficial de los Latin American Fashion Awards

Captura de pantalla de la página oficial de los Latin American Fashion Awards

Captura de pantalla / Latin American Fashion Awards website
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La segunda edición de los Latin American Fashion Awards, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre en Casa de Campo Resort & Villas, República Dominicana, dio a conocer a los finalistas de sus catorce categorías, entre las que se reconoce el trabajo de diseñadores, estilistas, fotógrafos y cineastas, entre otros.

Fundados por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, la primera edición de los premios se llevó a cabo en 2023 con el objetivo de dar visibilidad internacional al trabajo de los creativos de América Latina.

Lee además
Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.
POLÉMICA

Mariah Carey rompe el silencio sobre su antigua disputa con Eminem
La obra inmersiva del cineasta Albert Serra dialoga con Goya, Picasso y Oteiza en Bruselas.  
REALEZA

Reyes de España inauguran festival que acoge muestra de Albert Serra

De acuerdo con Vogue Méxito y Latinoamérica, los cuatro días del evento incluirán desfiles, experiencias y conversatorios que culminarán con una ceremonia de premiación en donde se reunirán diseñadores, celebridades, periodistas, empresarios e influencers.

"El objetivo no es solo reconocer logros individuales, sino también reafirmar el peso de una herencia cultural compartida, en la que la moda funciona como lenguaje de identidad y como motor económico", reseñó la revista en su página web.

Jurado de lujo

El panel que se encargará de evaluar a los finalistas incluye prestigiosos como Nina García, editora en jefe de Marie Claire, Imran Amed, CEO de Business of Fashion (BOF), Anna dello Russo, periodista de moda italiana para Vogue Japón, Gabriela Hearst, diseñadora de moda uruguaya, y Steven Kolb, CEO de Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Luego de evaluar el trabajo enviado, el jurado escogió tres candidatos más destacados en cada categoría como finalistas. "Los ganadores se conocerán durante la ceremonia final, junto con el anuncio del Ícono de Moda del Año, un reconocimiento que otorga el comité interno de los premios a una figura cuya trayectoria trasciende el vestir para convertirse en símbolo cultural", explicó Vogue.

Finalistas de los Latin American Fashion Awards 2025:

Diseñador del año

  • Adrian Appiolaza
  • Raul Lopez
  • Willy Chavarria

Marca del año

  • Agua By Agua Bendita
  • Cubel
  • Farm Rio

Diseñador Emergente del Año

  • Campillo
  • Heirlome
  • La Petite Mort

Proyecto Artesanal del Año

  • J. Salinas
  • Josh Tafoya
  • The Farra

Proyecto Responsable del Año

  • Beleaf
  • Jum Nakao
  • The New Denim Project

Marca de Accesorios del Año

  • Hunting Season
  • Romero
  • Sauer

Modelo del Año

  • Lineisy Montero
  • Paloma Elsesser
  • Valentina Sampaio

Fotógrafo de Moda del Año

  • Emmanuel Sanchez
  • MAR +VIN
  • Renell Medrano

Fotógrafo Emergente del Año

  • Enrique Leyva
  • Pedro Napolinario
  • Silvana Trevale

Cortometraje de Moda del Año

  • Bibo
  • Daniela Benaim
  • Laura Citarella

Artista de Hair & Makeup del Año

  • Evanie Frausto
  • Mika
  • Yadim

Estilista de Moda del Año

  • Leandro Porto
  • Maika Mano
  • Valentina Collado

Creador de Impacto Positivo del Año

  • Helena Gualinga
  • Nidia Aranha
  • Paulo Borges

Influencer de Moda del Año

  • Laura Tobón
  • Lívia Nunes
  • Thassia Naves

Estrella de Moda del País Anfitrión

  • Dwarmis
  • Juanel Hernández
  • Le Blanc Studios
Temas
Te puede interesar

JLo asegura que "Kiss of the Spider Woman" la ayudó a superar el divorcio

Céline Dion asiste al concierto de Paul McCartney con sus hijos

Presentadora Osmariel Villalobos revela que padece cáncer de mama

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO FEDERAL

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
TECNOLOGíA

OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami