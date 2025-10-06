Descubre a los finalistas de los Latin American Fashion Awards 2025

MIAMI.- La segunda edición de los Latin American Fashion Awards, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre en Casa de Campo Resort & Villas, República Dominicana, dio a conocer a los finalistas de sus catorce categorías, entre las que se reconoce el trabajo de diseñadores, estilistas, fotógrafos y cineastas, entre otros.
Fundados por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, la primera edición de los premios se llevó a cabo en 2023 con el objetivo de dar visibilidad internacional al trabajo de los creativos de América Latina.
De acuerdo con Vogue Méxito y Latinoamérica, los cuatro días del evento incluirán desfiles, experiencias y conversatorios que culminarán con una ceremonia de premiación en donde se reunirán diseñadores, celebridades, periodistas, empresarios e influencers.
"El objetivo no es solo reconocer logros individuales, sino también reafirmar el peso de una herencia cultural compartida, en la que la moda funciona como lenguaje de identidad y como motor económico", reseñó la revista en su página web.
Jurado de lujo
El panel que se encargará de evaluar a los finalistas incluye prestigiosos como Nina García, editora en jefe de Marie Claire, Imran Amed, CEO de Business of Fashion (BOF), Anna dello Russo, periodista de moda italiana para Vogue Japón, Gabriela Hearst, diseñadora de moda uruguaya, y Steven Kolb, CEO de Council of Fashion Designers of America (CFDA).
Luego de evaluar el trabajo enviado, el jurado escogió tres candidatos más destacados en cada categoría como finalistas. "Los ganadores se conocerán durante la ceremonia final, junto con el anuncio del Ícono de Moda del Año, un reconocimiento que otorga el comité interno de los premios a una figura cuya trayectoria trasciende el vestir para convertirse en símbolo cultural", explicó Vogue.
Finalistas de los Latin American Fashion Awards 2025:
Diseñador del año
- Adrian Appiolaza
- Raul Lopez
- Willy Chavarria
Marca del año
- Agua By Agua Bendita
- Cubel
- Farm Rio
Diseñador Emergente del Año
- Campillo
- Heirlome
- La Petite Mort
Proyecto Artesanal del Año
- J. Salinas
- Josh Tafoya
- The Farra
Proyecto Responsable del Año
- Beleaf
- Jum Nakao
- The New Denim Project
Marca de Accesorios del Año
- Hunting Season
- Romero
- Sauer
Modelo del Año
- Lineisy Montero
- Paloma Elsesser
- Valentina Sampaio
Fotógrafo de Moda del Año
- Emmanuel Sanchez
- MAR +VIN
- Renell Medrano
Fotógrafo Emergente del Año
- Enrique Leyva
- Pedro Napolinario
- Silvana Trevale
Cortometraje de Moda del Año
- Bibo
- Daniela Benaim
- Laura Citarella
Artista de Hair & Makeup del Año
- Evanie Frausto
- Mika
- Yadim
Estilista de Moda del Año
- Leandro Porto
- Maika Mano
- Valentina Collado
Creador de Impacto Positivo del Año
- Helena Gualinga
- Nidia Aranha
- Paulo Borges
Influencer de Moda del Año
- Laura Tobón
- Lívia Nunes
- Thassia Naves
Estrella de Moda del País Anfitrión
- Dwarmis
- Juanel Hernández
- Le Blanc Studios