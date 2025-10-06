Jamie Lee Curtis habla de cómo "Viernes de Locos" cambió su carrera

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

MIAMI.- Viernes de Locos fue un punto de inflexión en la carrera de Jamie Lee Curtis, así lo reveló la actriz en el material adicional de la nueva secuela, Otro Viernes de Locos. El material fue compartido recientemente por E! News.

"Fue un momento inesperado para mí profesionalmente. Y luego cambió el rumbo de mi vida profesional, porque la película fue un éxito mundial enorme", explicó.

El audiovisual también incluye los comentarios de Lindsay Lohan, coprotagonista de ambos filmes junto a Curtis, y el actor Chad Michael Murray. Lohan, por su parte, aseguró recordar esa época de su vida con especial cariño.

"Recuerdo estar muy emocionada durante todo el tiempo que estuve en el set. Nos lo pasábamos genial, todo el tiempo. Solo guardo recuerdos muy felices de la grabación", señaló.

En abril, Lohan habló sobre su amistad con Curtis, quien interpreta el papel de su madre en la serie de películas. "Hemos mantenido una estrecha relación a lo largo de los años, así que volver a trabajar juntas fue una experiencia preciosa. Es como trabajar con tu mejor amiga. Es realmente genial."

Añadió que se divirtió reinterpretando a su personaje en una nueva etapa de su vida, ahora como madre de Luai, de 2 años, y esposa de Bader Shammas.

Al igual que Curtis, Chad Michael Murray, también considera Viernes de Locos como un punto culminante en su carrera, y afirma que pensar en esa época le genera nostalgia.

"Hace 22 años, al grabar esa película, era nuevo en la ciudad y tuve la oportunidad de venir a trabajar con Jamie Lee y Lindsay para contar una historia que creara un gran impacto con la que mucha gente pudo identificarse", expresó el actor de One Tree Hill.