JLo asegura que "Kiss of the Spider Woman" la ayudó a superar el divorcio

Jennifer López expuso que pese a las circunstancias personales que se suscitaron durante el rodaje, la vida continúa y agregó que la película la ayudó a seguir adelante

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

AFP/Neilson Barnard
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Jennifer López vivió un momento incómodo durante una entrevista que concedió al programa Today como parte de la promoción del filme Kiss of the Spider Woman. Todo parece indicar que la intérprete quiere que el foco mediático se centre en sus logros profesionales y dejar atrás el pasado con Ben Affleck.

Sin embargo, el presentador Craig Melvin no escondió su deseo sobre preguntarle a la artista por cómo se desarrolló el proyecto mientras lidiaba con la separación de quien es productor del filme.

"En medio del rodaje de este elaborado y hermoso musical, también se formalizó tu divorcio con Ben", dijo Melvin.

A lo que la Diva del Bronx lo interrumpió diciendo entre risas: “¡Ahí lo tienes! ¡Mira a este tipo!”.

Ante la reacción de López, Craig rápidamente agregó: "Pero luego leí que tu ex es productor ejecutivo de la película".

Jennifer rió al tiempo que expuso su agradecimiento a su exesposo por asumir el filme. "Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito".

"Este proyecto fue un sueño"

En este sentido, la actriz y cantante expuso que pese a las circunstancias personales que se suscitaron durante el rodaje, la vida continúa y la película la ayudó a seguir adelante.

“Y sí, las cosas pasan, hay que seguir adelante. Es gracioso, la película trata sobre el escapismo. Trata sobre cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí; realmente me ayudó a superar un momento difícil también en mi vida personal".

JLo también expuso que tras la filmación, se tomó un tiempo para reorganizarse y poner las cosas en orden. No obstante, ya está de vuelta.

"Me tomé un tiempo libre y ahora estamos de vuelta. Tengo muchas ganas de que todos vean esta película. Es una hermosa película sobre el amor".

Ante esto, el presentador agregó: “Y parece que podría haberte ayudado a salvarte”.

A lo que ella respondió: “¡Sí, sí!”.

En septiembre, Jennifer López dijo en una entrevista que concedió a CBS News Sunday Morning que mientras estaba en el rodaje se sentía feliz, pero al llegar a casa y enfrentar la realidad, todo se derrumbaba.

"Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, no era la mejor época. Y me preguntaba: '¿Cómo puedo conciliar esto?'".

