lunes 6  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Eric Dane finalmente revela por qué no asistió a los Emmy

El actor de 52 años tenía previsto presentar un premio junto a su compañero de Grey's Anatomy, Jesse Williams

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO "Euphoria" en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

AFP/Chris Delmas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una nueva entrevista, el actor Eric Dane, quien en abril anunció su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), contó el motivo de su repentina cancelación a la entrega de los Premios Emmy 2025.

El actor de 52 años tenía previsto presentar una de las categorías de la noche junto a su compañero de Grey's Anatomy, Jesse Williams, en la ceremonia del 14 de septiembre; sin embargo, no apareció en el escenario.

Lee además
Escena de la obra Lear, de Naher Jacqueline Briseño, que cerró el telón del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami 2025.
RESEÑA

"Lear", una imaginativa y dinámica versión de Naher Jacqueline Briseño
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

En una reciente conversación con El Washington Post, Dane finalmente dio a conocer que la razón de su ausencia se debió a que tuvo que ser trasladado al hospital para recibir suturas en la cabeza, luego de perder el equilibrio y caerse en la cocina antes de la gala.

"La ELA es una enfermedad terrible. Perdí una oportunidad que ansiaba con muchas ganas (...) "Habría sido genial ver a Jesse y reencontrarme con algunos de mis compañeros, poder presentar el premio frente a ellos. Habría sido un momento especial", declaró.

Su batalla contra la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica es una condición que afecta directamente a las neuronas motoras, células nerviosas en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. En junio, el actor reveló que la enfermedad ha avanzado hasta mermar la movilidad del lado derecho de su cuerpo.

Su esposa, Rebecca Gayheart, comentó a la revista People que su familia vive esta lucha día a día de la mano de terapeutas profesionales que los ayudan a transitarlo con dignidad y algo de esperanza.

"Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo muchísimo, y estamos intentando superarlo. Es un momento difícil", dijo Gayheart.

Hace unas semanas, Dane viajó a Washington, D.C. con I AM ALS, una organización sin fines de lucro con la que colabora en una campaña que busca recaudar mil millones de dólares para investigación durante los próximos tres años.

"Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse y, tal vez, tener nietos. Quiero estar presente en todo eso, así que voy a luchar hasta mi último aliento", expresó el actor en un video difundido en redes sociales.

Temas
Te puede interesar

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Jamie Lee Curtis habla de cómo "Viernes de Locos" cambió su carrera

Mariah Carey rompe el silencio sobre antigua disputa con Eminem

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

Imagen referencial.
SUCESOS

Hombre muere tras ataque de perros en Liberty City, segundo caso fatal en Miami-Dade

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos. 
Negociaciones de paz

Primera ronda de diálogos indirectos entre Hamás e Israel termina con "atmósfera positiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"