Eric Dane finalmente revela por qué no asistió a los Emmy

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO "Euphoria" en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

MIAMI.- En una nueva entrevista, el actor Eric Dane , quien en abril anunció su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), contó el motivo de su repentina cancelación a la entrega de los Premios Emmy 2025 .

El actor de 52 años tenía previsto presentar una de las categorías de la noche junto a su compañero de Grey's Anatomy, Jesse Williams, en la ceremonia del 14 de septiembre; sin embargo, no apareció en el escenario.

En una reciente conversación con El Washington Post, Dane finalmente dio a conocer que la razón de su ausencia se debió a que tuvo que ser trasladado al hospital para recibir suturas en la cabeza, luego de perder el equilibrio y caerse en la cocina antes de la gala.

"La ELA es una enfermedad terrible. Perdí una oportunidad que ansiaba con muchas ganas (...) "Habría sido genial ver a Jesse y reencontrarme con algunos de mis compañeros, poder presentar el premio frente a ellos. Habría sido un momento especial", declaró.

Su batalla contra la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica es una condición que afecta directamente a las neuronas motoras, células nerviosas en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. En junio, el actor reveló que la enfermedad ha avanzado hasta mermar la movilidad del lado derecho de su cuerpo.

Su esposa, Rebecca Gayheart, comentó a la revista People que su familia vive esta lucha día a día de la mano de terapeutas profesionales que los ayudan a transitarlo con dignidad y algo de esperanza.

"Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo muchísimo, y estamos intentando superarlo. Es un momento difícil", dijo Gayheart.

Hace unas semanas, Dane viajó a Washington, D.C. con I AM ALS, una organización sin fines de lucro con la que colabora en una campaña que busca recaudar mil millones de dólares para investigación durante los próximos tres años.

"Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse y, tal vez, tener nietos. Quiero estar presente en todo eso, así que voy a luchar hasta mi último aliento", expresó el actor en un video difundido en redes sociales.