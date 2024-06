Desestiman demanda de Piqué y Clara Chía contra paparazzi

Piqué y Chía alegaban en su demanda haber sufrido acoso por parte del fotógrafo. La joven de 25 años también insistió en que el periodista le había ocasionado trastornos psicológicos y lo acusó de estar en contacto con la intérprete barranquillera para atacarla.

Embed

Martín reveló que a la audiencia, Chía se presentó con un grupo de cuatro psicólogos y ocho testigos, todos empleados de Kosmos, la empresa de Piqué, y su padre, con el objetivo de poder probar sus alegatos.

"El fiscal hizo hincapié en que la decena de reportajes que presentó Clara Chía para demostrar haber sufrido daños psicológicos de mi parte, solo en tres o cuatro aparecía ella y nunca estaba sola, sino acompañada de su pareja, Gerard Piqué, quien más público no puede ser", destacó.

Desestimación de la causa

El paparazzi explicó que el caso le generó ansiedad, pues Piqué y Clara Chía solicitaban hasta cinco años de prisión.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal desestimó el caso, pues las pruebas que se presentaron no eran suficientes. "Yo salí libre de los cargos y sus demandas fueron invalidadas", manifestó el comunicador.

Además resaltó que en ningún momento ha acosado a la pareja, que las fotografías son hechas con lentes de largo alcance y que solo cumplía con su labor. "A un foto periodista no se le puede meter a prisión por hacer su trabajo", alegó señalando que si lo condenaban, sería una imagen negativa para la justicia de Barcelona.

Jordi también reveló que previo al juicio, el padre de los hijos de Shakira lo contactó para llegar a un acuerdo.

"Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no he cometido ningún delito, yo me la juego. Yo lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

El reportero también comentó que sufrió un incómodo momento en la audiencia, pues solicitó permiso para ir al baño y al salir se topó con la pareja, quienes llegaban al recito. Entonces, Clara Chía comenzó a gritar: "Pero qué hace aquí Jordi. No puedo. ¡Tengo terror!".

Inmediatamente, Piqué trató de auxiliar a la joven y fue cuando lo acusó de trabajar para Shakira.

“Que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. ¿No tendrá algo más importante qué hacer Shakira?”.

En 2023, se le concedió a Piqué una orden de restricción de tres meses contra Martín por las acusaciones de acoso. No obstante, al vencer el plazo, Clara solicitó que la orden de alejamiento se ampliara, pero le fue negada.