Ángela Aguilar defiende su romance con Nodal y niega rumores de boda

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Y yo he sido muy privada (con mi vida amorosa) porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas", comentó a la revista mexicana Quién en una entrevista que les concedió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quien (@quiencom)

La artista también aseguró que se encuentra en una etapa de su vida que desea disfrutar y no permitirá que nada ni nadie le quite la oportunidad de hacerlo.

"En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa. Nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer".

Ni boda ni embarazo

En este sentido, al igual que Nodal, Ángela manifestó que ninguno ha hecho nada errado, solo son dos jóvenes en sus 20 que aprenden del amor y a vivir la vida apasionadamente. Por ello, solicitó que se les deje de crucificar, pues es una experiencia natural en todos los seres humanos.

"Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho".

Durante la conversación, la menor de la dinastía Aguilar aprovechó para confirmar y desmentir algunas de las controversias que ruedan en los medios y redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quien (@quiencom)

En efecto, Ángela sí posee un nuevo tatuaje en su piel: las iniciales CN, las cuales se mandó a hacer en Roma con el tatuador italiano Alessandro Capozzi y que lleva con orgullo en su mano izquierda. También tiene tatuado coincidencialmente el número 11; y, aunque no aseveró que fuera por él, se sabe que es la fecha de nacimiento de su novio (11 de enero de 1999).

Respecto a los rumores de boda y embarazo, la cantante aseguró que nada de eso ha pasado.

"No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella", puntualizó.