lunes 26  de  octubre 2026
MÚSICA

Desestiman demanda que acusaba a Spotify de inflar reproducciones de Drake

La justicia dictaminó que el demandante no presentó pruebas que sustenten una aplicación selectiva de las normas antifraude de Spotify

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada. 

AFP/Kevin Winter/Getty Images
Por Valentina Gil

La justicia federal de Estados Unidos desestimó de manera firme y sin posibilidad de apelación una demanda que acusaba a Spotify de tolerar miles de millones de reproducciones falsas mediante bots para beneficiar a artistas como Drake y otras figuras importantes de la industria musical.

El litigio, presentado en 2025 por el intérprete de hip-hop RBX (Eric Collins), argumentaba que la inacción del gigante tecnológico ante la manipulación de métricas por parte de artistas de alto perfil alteró el sistema de distribución de ingresos, recortando las regalías de artistas de menor renombre en la plataforma.

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Aunque el juzgado desestimó inicialmente la demanda por considerarse demasiado vaga para seguir adelante, la corte concedió al demandante un plazo para subsanar los problemas de su caso.

Sin embargo, este lunes 26 de octubre la jueza de distrito Josephine Staton rechazó el caso de manera definitiva, dando por concluido el proceso en los tribunales.

«Aparte de las declaraciones concluyentes sobre Spotify haciendo la vista gorda ante la reproducción artificial de canciones de artistas populares como Drake, la [demanda] no contiene otras alegaciones sobre cómo Spotify aplica selectivamente sus políticas contra la reproducción artificial», escribió Staton en su fallo, obtenido y publicado inicialmente por Billboard.

La batalla legal

La manipulación de métricas para inflar reproducciones es un problema de larga data en la industria musical que se ha agravado por el auge de la inteligencia artificial. Al respecto, Spotify sostiene que destina importantes recursos al desarrollo de herramientas para detectar, neutralizar y sancionar el tráfico fraudulento.

No obstante, en noviembre de 2025, la defensa de RBX alegó que las políticas de Spotify contra las reproducciones falsas no eran «más que una fachada» y que la empresa prefería no hacer nada porque los bots contribuían a sus beneficios.

Aunque Drake no figuraba como demandado, el litigio lo apuntaba directamente, mencionándolo repetidamente como un ejemplo del problema general.

En su decisión del lunes, la jueza Staton afirmó que el rapero no había alegado ninguna irregularidad legal plausible por parte de Spotify. También rechazó sus acusaciones de negligencia por parte de la plataforma, por ejemplo, al dictaminar que la empresa no tenía ninguna obligación especial de protegerlo de los bots.

«Si bien el demandante puede tener menos poder en la industria musical en comparación con Spotify, eso no significa que su relación con Spotify se caracterice por la protección que Spotify le brinda al demandante», escribió la jueza.

La resolución judicial desestimó igualmente los cargos fundamentados en la Ley de Competencia Desleal de California. Según el fallo, la compañía no realizó «declaraciones engañosas» respecto a sus medidas contra las reproducciones automatizadas, ni ejecutó esas normativas de manera inequitativa en detrimento de RBX.

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