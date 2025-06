Desfile por cumpleaños de Carlos III recuerda a víctimas del accidente de Air India

Por segundo año consecutivo, Carlos III, que sigue su tratamiento por un cáncer, recorrió en carroza el Mall, la avenida que bordea el palacio de Buckingham, acompañado de la reina Camila, antes de saludar a las tropas.

Luciendo uniforme militar, el rey saludó sonriendo a la multitud, junto a la reina Camila, que vestía un conjunto color crema.

Detrás del monarca iba su hermano, el príncipe Eduardo, y su hermana, la princesa Ana, así como su hijo y heredero del trono, Guillermo. Los tres iban a caballo y con uniformes militares.

Un pequeño grupo de activistas antimonárquicos también estuvo presente, con banderas amarillas que rezaban "Not My King" ("No es mi rey").

Este desfile, considerado como uno de los eventos destacados del calendario de la monarquía, estuvo marcado también por el homenaje a las víctimas de la catástrofe de Air India.

El accidente en India de este avión con destino a Londres dejó el jueves 279 muertos, 52 de ellos británicos. Un hombre, de nacionalidad británica, sobrevivió milagrosamente al siniestro.Además del minuto de silencio, varios miembros de la familia real, entre ellos el rey, llevaban un crespón negro en el brazo.

El desfile concluyó con una exhibición aérea a la que asistió la familia real desde el balcón del Palacio de Buckingham.

FUENTE: AFP