Desmienten muerte de Juana Bacallao, la artista se encuentra grave de salud

"Acabo de hablar con una persona cercana a Juana Bacallao y sigue viva en el hospital. Muy malita, pero viva aún. Ella es la reina del show hasta para esto jajaja", indicó Juan Manuel Fuentes.

Embed

Bacallao es valorada con pronóstico reservado

Por otra parte, Orlando Britto Jinorio reveló que se comunicó con Armando Guerra Sarduy, representante de la cubana, quien cuida de ella en las últimas décadas.

"Mis queridos amigos y amigas: por la diferencia horaria con Cuba acabo de hablar con Armando Guerra Sarduy, representante de Juana Bacallao, quien ha estado cuidando de ella en las últimas décadas. Me ha dicho indignado que Juana está en el hospital muy delicada, pero que no ha fallecido. Han corrido el bulo anoche de su fallecimiento, y es la noticia que yo he recibido y comunicado a ustedes. Les pido disculpas, pero no se pueden imaginar la alegría que me ha dado a pesar de su gravedad. Armando Guerra me dice que ha estado hasta las cuatro de la mañana sin parar de desmentir la noticia, muy enfadado. Estas cosas son inexplicables desde el punto de vista ético. Me dice igualmente que va ahora al hospital a verla y que le dará un beso de mi parte y le hablará de mi", aclaró el allegado de Juana, quien reside en España

Embed

De acuerdo con la prensa cubana, Juana Bacallao -de 98 años- ingresó a urgencias el pasado lunes, 19 de febrero. Valorada con pronóstico reservado, la intérprete de Noche de ronda padece una infección generalizada.