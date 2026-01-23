Desmienten que Servando y Florentino tengan prohibido entrar a Argentina

MIAMI.- Tras una ola de rumores en redes sociales, las productoras responsables del paso de los hermanos Primera por Argentina han decidido aclarar la situación. El pasado 21 de enero, mediante un comunicado oficial, las empresas Bets007 y VYA desmintieron que Servando y Florentino, o cualquier integrante de su equipo, tengan algún tipo de restricción migratoria para ingresar a suelo argentino.

La confusión comenzó a raíz de la postergación de su concierto en la capital argentina, un movimiento que muchos usuarios en TikTok e Instagram interpretaron erróneamente como una prohibición de entrada debido a medidas del gobierno del país suramericano contra personas que hayan tenido relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

Las productoras explicaron que, debido a la complejidad y los tiempos de revisión que exige el proceso de visado actual, no era posible garantizar que el evento se llevara a cabo con la excelencia que el público merece.

Por ello, se optó por una postergación preventiva y responsable, priorizando el respeto hacia los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas.

Según el comunicado, los trámites de solicitud ni siquiera habían llegado a ser ingresados formalmente ante las autoridades correspondientes cuando empezaron a circular las noticias falsas. Esto significa que nunca existió una negativa o un rechazo, simplemente una gestión de tiempos logísticos.

Las empresas fueron enfáticas al señalar que no hubo ningún impedimento legal, sino una decisión estratégica para asegurar que el espectáculo cumpla con todos los requisitos legales y técnicos necesarios en 2026.

Finalmente, recordaron que los hermanos Primera mantienen un vínculo inquebrantable con el público argentino desde hace más de quince años. Esta relación, descrita como sólida y constante, es el principal motivo por el cual prefirieron reagendar la fecha antes que arriesgar la calidad del encuentro.