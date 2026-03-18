miércoles 18  de  marzo 2026
RECONOCIMIENTO

Excelencia hotelera de Kike Sarasola brilla en los Premios Alegría de Vivir 2026

Este reconocimiento premia su éxito empresarial, así como su capacidad para reinventar el concepto de lujo urbano bajo la premisa de simplicidad y cercanía

Kike Sarasola es reconocido en los Premios Alegría de Vivir 2026.

Kike Sarasola es reconocido en los Premios Alegría de Vivir 2026.

Cortesía/ Kike Sarasola
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El Jurado de Honor de los Premios Alegría de Vivir ha ratificado que la visión disruptiva sigue siendo el motor del cambio en la industria. En su XIV Edición, el galardón de honor a la excelencia en Turismo y Hostelería ha recaído en Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hotels.

Este reconocimiento premia su éxito empresarial, así como su capacidad para reinventar el concepto de lujo urbano bajo la premisa de simplicidad y cercanía

Lee además
La cantante y actriz estadounidense Amara La Negra asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.
FAMOSOS

Amara La Negra explica su ausencia en "Desiguales"
El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por One Battle After Another junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
CINE Y TELEVISIÓN

Los Óscar pierden un 9% de audiencia en transmisión de edición 2026

Sarasola, quien ha defendido abiertamente que el camino al éxito está empedrado de tropiezos, recibe este premio en un momento de madurez institucional. Para el empresario, la excelencia no es un estado de perfección estática, sino una dinámica de resiliencia.

"Para mí la excelencia no tiene nada que ver con no equivocarse. Todo lo contrario. Tiene que ver con levantarte rápido, aprender más rápido todavía y volver a intentarlo con más ganas", afirma.

Las "3D" y el valor del factor humano

A pesar de la transformación digital que ha sacudido al mundo pospandemia, el fundador de Room Mate Hotels se mantiene firme en los pilares que revolucionaron el mercado: dormir, ducharse y desayunar.

Para él, la tecnología es una herramienta valiosa, pero el núcleo del negocio sigue siendo la experiencia sensorial y el bienestar del huésped en el corazón de las grandes ciudades.

"Un hotel, al final, sigue siendo dormir, ducharse y desayunar. Pero la clave está en cómo lo haces. La tecnología ayuda mucho, claro, pero la verdadera diferencia sigue estando en la experiencia y en el trato humano", explica sobre la evolución de sus prioridades.

Esta filosofía se traslada también a su gestión de equipos y a su apoyo a las nuevas generaciones de emprendedores. Al buscar el próximo referente del turismo, Sarasola no se deslumbra solo por planes de negocio complejos, sino por una cualidad intangible pero determinante: la actitud.

Según el empresario, los valientes que no temen al error y que entienden que el turismo "va de personas" son quienes realmente marcan la diferencia en un mercado saturado.

Disciplina olímpica

La faceta de Kike Sarasola como jinete olímpico no es un dato menor en su biografía; es la base de su disciplina empresarial. La hípica le ha enseñado que el liderazgo, al igual que la equitación, se basa en la confianza mutua y en la visión de largo plazo, entendiendo que el éxito es una carrera de fondo y no un sprint desesperado.

"La hípica te enseña algo fundamental, y es que no puedes forzar las cosas. Tienes que conocer bien a tu caballo, confiar en él y trabajar juntos. Las carreras no se ganan en el primer obstáculo, se ganan manteniendo el ritmo hasta el final", reflexiona.

Esa misma constancia es la que le permite inyectar optimismo en su organización, incluso en tiempos de incertidumbre. Para Sarasola, el nombre del premio que recibe, Alegría de Vivir, es un reflejo de su cultura corporativa. Cree firmemente que cuando un equipo trabaja con ilusión y se siente orgulloso de su proyecto, esa energía trasciende las paredes del hotel y llega directamente al cliente.

"La alegría se contagia cuando crees de verdad en lo que haces. Cuando el equipo está motivado y siente que forma parte de algo especial, esa energía llega también al cliente", concluye.

Temas
Te puede interesar

El Salvador brilla en los Óscar con el talento de Los Llanteros 503

Michael B. Jordan visita famosa hamburguesería para celebrar triunfo en los Óscar

Cinco momentos más destacados de los Premios Óscar 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, en medio de tensiones crecientes.
TENSIÓN BILATERAL

Díaz-Canel lanza amenaza contra Estados Unidos y asegura que habrá resistencia en caso de cualquier acción

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade, Florida. 
AJUSTES ESCOLARES

Miami-Dade descarta cierre de escuelas y defiende ajustes anuales según matrícula

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

Venezuela recibe el título del Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
REUNIóN

La Reserva Federal mantiene sus tasas de interés

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores.
Informe Otálvora

Trump establece modus vivendi con dictadura chavista

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad