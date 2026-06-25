Julio Iglesias se solidariza con Venezuela y dice que su cariño "sigue intacto"

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.

El cantante español Julio Iglesias se solidarizó este jueves con las víctimas de los terremotos en Venezuela y afirmó que su "cariño" por el país "sigue intacto", al enviar un mensaje de apoyo a los afectados y sus familias.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista se dirigió a su "queridísimo pueblo venezolano" y lamentó las consecuencias de la tragedia.

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"Qué terrible debe ser para las gentes que han muerto y para las familias que sufren por un terremoto injusto, absolutamente injusto", escribió.

El intérprete aseguró además que, pese a que hace años no visita Venezuela, mantiene intacto su afecto por el país.

"Hace muchos años que no voy a Venezuela, pero mi cariño para este país sigue intacto. Allí tengo muchos amigos, muchísimos amigos", señaló el cantante, que durante décadas mantuvo una estrecha relación con el público venezolano y ofreció numerosos conciertos en el país.

"Mi gente querida venezolana, todo el mundo piensa en vosotros", agregó el artista, quien concluyó su mensaje con la frase: "Con todo mi cariño".

El mensaje de Iglesias se produjo después de que las autoridades venezolanas elevaran a 188 el número de fallecidos y a 1.520 el de heridos a causa de los terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados el miércoles.

Según el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, los sismos también dejaron 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas y al menos 346 construcciones afectadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

Asimismo, añadió que, tras los dos terremotos, se habían registrado 138 réplicas hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que Delcy Rodríguez declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

FUENTE: EFE