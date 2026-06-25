jueves 25  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Exponen en Madrid la muestra "American Latinos"

Las fotografías forman parte de la colección de la Biblioteca del Congreso estadounidense y fueron tomadas bajo la instrucción de la Administración de Seguridad Agraria

Vista de la muestra American Latinos 1935–1945, de Alberto Ferreras, en Casa de América, en Madrid, con motivo del 250 aniversario de la independencia de EEUU. &nbsp;

Vista de la muestra "American Latinos 1935–1945", de Alberto Ferreras, en Casa de América, en Madrid, con motivo del 250 aniversario de la independencia de EEUU.

 

EFE/ María Aguilella Pardo

MADRID.- Con cerca de 300 retratos de hispanos en Estados Unidos entre 1935 y 1945, la exposición American Latinos, del artista hispano-venezolano Alberto Ferreras, recuerda en Madrid que esta comunidad forma parte importante de la cultura del país norteamericano.

En el marco de los 250 años de la independencia de EEUU, la Casa de América inauguró este jueves una muestra inmersiva integrada por fotografías digitalizadas, música y narración bilingüe.

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"Es obvio que la hispanidad es una parte importante de la experiencia estadounidense. Me parece que lo bueno de estas fotos es que te cuentan esa historia", declaró a EFE Ferreras y señaló que, en ese sentido, "los hispanos somos parte de la fiesta" que se celebrará el próximo 4 de julio, día de la Independencia de EEUU.

Las fotografías forman parte de la colección de la Biblioteca del Congreso estadounidense y fueron tomadas bajo la instrucción de la Administración de Seguridad Agraria (FSA, por sus siglas en inglés) durante los años posteriores a la Gran Depresión con el objetivo de generar empatía hacia las personas que trabajaban el campo.

De la colección integrada por más de 170.000 fotos, Ferreras observó que una importante cantidad de ellas eran personas hispanas e hizo la selección de retratos que hoy integran la muestra.

Considera que estas fotografías, evidencia de que la comunidad latina ha formado parte fundamental de la cultura de Estados Unidos, contradicen la narrativa que pretende señalar a los hispanos como "recién llegados".

"La cultura hispana en Estados Unidos es única, extraordinaria", explica el cineasta, quien vive en ese país desde hace varias décadas.

Desde su punto de vista, esta colección puede ser un primer acercamiento para descubrir la fascinante historia que reúne "lo mejor de la cultura anglosajona e hispana".

"Hay fotos de mexicanos de clase media en Minnesota. Hay cazadores canarios en Luisiana, pastores vascos en Idaho y Nevada", detalla.

Tras su exhibición en Nueva York y Lisboa, la exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre en Casa de América en Madrid.

FUENTE: EFE

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