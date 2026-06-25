jueves 25  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Crecen rumores sobre boda de Taylor Swift en Nueva York

The New York Times asegura que la artista ha reservado el Madison Square Garden para una reunión "íntima" de un centenar de personas

Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs asisten al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 23 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.

Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs asisten al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 23 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.

AFP via Getty Images / Gregory Shamus

NUEVA YORK.- La hipótesis de que la superestrella estadounidense Taylor Swift celebrará su boda la próxima semana en el Madison Square Garden de Nueva York está ganando fuerza, según varios medios estadounidenses.

El rumor de que la unión entre la cantante y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se celebrará en el famoso recinto deportivo circula desde hace semanas y hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente.

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El jueves, sin embargo, The New York Times aseguró que la artista ha reservado el Madison Square Garden para una reunión "íntima" de un centenar de personas el 2 de julio, y para otra cita al día siguiente, con mil invitados.

El mismo diario y medios como CNN aseguran también que una empresa especializada en organización de bodas obtuvo un permiso para un "evento" entre el 2 y el 4 de julio.

Calles cerradas

El New York Times precisa que varias calles del barrio se cerrarán al tráfico y que delante del recinto se instalará una carpa o marquesina con capacidad para albergar hasta un millar de personas.

Además de ser un templo del deporte, el Madison Square Garden es también una sala de espectáculos y en ocasiones acoge actos políticos.

Swift, ganadora de 14 premios Grammy, ya ha ofrecido conciertos en el recinto, y apareció en la tribuna el 10 de junio para un partido de la final de la NBA entre los Knicks y los Spurs.

Swift y Kelce, ambos de 36 años, anunciaron su compromiso en agosto del año pasado.

Kelce juega en el equipo de los Kansas City Chiefs, con el que ha ganado varias veces el Super Bowl.

FUENTE: AFP

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