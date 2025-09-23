martes 23  de  septiembre 2025
SUCESOS

Encuentran sin vida a músicos colombianos desaparecidos en México

Los músicos, Sánchez y Herrera, habían desaparecido el 16 de septiembre tras ser vistos en Polanco, un exclusivo barrio de la Ciudad de México

El reguetonero B King.&nbsp;

El reguetonero B King. 

Captura de pantalla/Instagram/@bkingoficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, que habían desaparecido hace seis días en México, donde se encontraron para un concierto, fueron hallados sin vida, informaron el lunes las autoridades mexicanas.

Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, habían desaparecido el 16 de septiembre tras ser vistos en Polanco, un exclusivo barrio de la Ciudad de México, según explicó su gerente, Juan Camilo Gallego.

Lee además
El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega a Una Noche con Jimmy Kimmel en el Hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019.   
TELEVISIÓN

Programa de Jimmy Kimmel vuelve a ABC
Sala de la exposición de Paolo Veronese, en el Museo Nacional del Prado, a 26 de mayo de 2025, en Madrid. El Museo Nacional del Prado y la Fundación AXA presentan la primera gran exposición monográfica dedicada en España a Paolo Veronese, uno de los maestros más brillantes y admirados del Renacimiento veneciano. 
ARTES VISUALES

Museo del Prado revela cuál es la exposición más vista en los últimos años

"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", explicó a la emisora colombiana Blu Radio.

Un día después, las autoridades mexicanas encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, 42 km al noroeste de la capital.

No fue hasta este lunes cuando los familiares de Sánchez "reconocieron" su cadáver, informó la fiscalía capitalina en un comunicado.

El gabinete de seguridad federal confirmó después en la red social X que ambos artistas "lamentablemente fueron hallados sin vida" y se inició una investigación para "localizar a los responsables y esclarecer este hecho".

La fiscalía estatal había señalado previamente "coincidencias" entre Herrera y el otro cuerpo hallado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el crimen en X.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos (sic) (...) Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el mandatario, feroz crítico de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, sin referirse a las víctimas por su nombre.

El domingo, Petro había pedido públicamente la colaboración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para encontrar a los artistas desaparecidos.

"México lindo y querido"

En un video colgado en la cuenta Instagram de B King, se ve al artista en lo que parece un vestidor recibiendo felicitaciones y agradeciendo.

"¡Excelente rompiendo en México! (...) fue una belleza, me siento contento, agradecido", dice Sánchez, vestido de blanco y con lentes oscuros.

"MUCHAS GRACIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO", fue su mensaje tras actuar en un bar del sur de la Ciudad de México.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.

En la última década, al menos tres productores que buscaban localizaciones para series de Netflix han sido asesinados en el país.

Entre las víctimas del mundo artístico también se cuentan varios cantantes y hasta bandas completas que interpretaban los llamados "narcocorridos" que hacen referencia a la vida de capos del narcotráfico.

¿Amenazas?

De tatuajes, joyas y autos lujosos, B King, conocido en Colombia principalmente a través de redes sociales, era protagonista de sus videoclips en los que aparecía rodeado de mujeres voluptuosas y bailarinas.

En agosto presentó a su nueva novia, una modelo de contenido para adultos conocida como Angie Miller.

"No puedo con este dolor en el pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré conmigo", escribió Miller en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Antes tuvo una relación con la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes. Su separación fue muy seguida por la prensa de farándula.

"Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera", afirmó Reyes en un comunicado.

El texto precisa que: "Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron y Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada" y pide rectificación a un programa de farándula por un comentario que: "desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela".

En un video de hace cuatro meses, B King denunció haber recibido "amenazas" de su expareja.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Anuncian actuaciones musicales de los Latin Billboard 2025

Shakira e hijos visitan el museo de Frida Kahlo

Príncipe Harry pacta con el rey Carlos III volver a Reino Unido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Logo de Amazon, el gigante minorista y de tecnología.
EEUU

Tribunal juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
VIGILANCIA DIGITAL

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk

Por DANIEL CASTROPÉ
Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida, autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"