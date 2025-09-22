Denuncian la desaparición del reguetonero colombiano B King en México

MIAMI.- El artista urbano Byron Sánchez, conocido popularmente como B King, y se encuentra desaparecido en México desde el 16 de septiembre. Así lo informó el mánager del reguetonero, Juan Camilo Gallego, este 22 de septiembre.

CELEBRIDADES Monica Bellucci sobre Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

Los artistas fueron vistos por última vez a la salida de un gimnasio en Polanco, una urbanización exclusiva de Ciudad de México.

El representante dijo a Blu Radio que lo último que supo es que los músicos iban a almorzar y aseguró que las autoridades ya se encuentran al tanto. "Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes".

El equipo de B King y sus familiares sospechan que los artistas podrían ser víctimas de un secuestro, pero hasta ahora no se han comunicado para solicitar un rescate, informó la agencia de noticias AFP.

En redes sociales, allegados y amigos han compartido imágenes con el objetivo de poder localizar pronto a los músicos. Asimismo, celebridades de la industria del entretenimiento de Colombia se han pronunciado.

Investigación

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó en una comparecencia que la Fiscalía general de México, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalina ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los colombianos.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X. "Desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente", expuso.