Denuncian la desaparición del reguetonero colombiano B King en México

Los artistas fueron vistos por última vez a la salida de un gimnasio en Polanco, una urbanización exclusiva de Ciudad de México

El reguetonero B King.

El reguetonero B King. 

Captura de pantalla/Instagram/@bkingoficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El artista urbano Byron Sánchez, conocido popularmente como B King, y se encuentra desaparecido en México desde el 16 de septiembre. Así lo informó el mánager del reguetonero, Juan Camilo Gallego, este 22 de septiembre.

Junto a B King también desapareció el músico colombiano Regio Clown.

Los artistas fueron vistos por última vez a la salida de un gimnasio en Polanco, una urbanización exclusiva de Ciudad de México.

El representante dijo a Blu Radio que lo último que supo es que los músicos iban a almorzar y aseguró que las autoridades ya se encuentran al tanto. "Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes".

El equipo de B King y sus familiares sospechan que los artistas podrían ser víctimas de un secuestro, pero hasta ahora no se han comunicado para solicitar un rescate, informó la agencia de noticias AFP.

En redes sociales, allegados y amigos han compartido imágenes con el objetivo de poder localizar pronto a los músicos. Asimismo, celebridades de la industria del entretenimiento de Colombia se han pronunciado.

Investigación

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó en una comparecencia que la Fiscalía general de México, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalina ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los colombianos.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X. "Desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente", expuso.

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

