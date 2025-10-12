Liam Gallagher de Oasis da la bienvenida a su primer nieto

Tuitero empedernido con más de 3,5 millones de seguidores, comparte con todos ellos diariamente sus reflexiones y sus impresiones sobre los temas más diversos. Y sí, ahora también habla del coronavirus.

MIAMI.- El rockero británico y colíder de Oasis , Liam Gallagher, se convirtió oficialmente en abuelo en septiembre después de que su hija Molly Moorish-Gallagher diera la bienvenida a su primer hijo con su novio Nathaniel "Nat" Phillips, un jugador de fútbol profesional.

Molly, la hija de Liam y la cantante Lisa Moorish, anunció que ella y Phillips le dieron la bienvenida a un hijo, llamado Rudy, el mes pasado en una publicación de Instagram compartida el sábado 11 de octubre.

Entre las fotografías, se encuentra una del recién nacido descansando y una foto de su novio deportista sosteniéndolo, entre otras fotos.

Aunque el artista aún no ha reaccionado públicamente a la noticia, la madre de la nueva madre compartió su emoción en un comentario en la publicación de su hija anunciando la noticia.

Molly anunció su embarazo en mayo, compartiendo una serie de fotos en redes sociales, incluidas imágenes de su barriga, ropa de bebé y los futuros padres posando juntos.

Padre ausente

La revista People reportó que Liam estuvo distanciado de su hija durante gran parte de su vida. En 2017, el cantante de Wonderwall admitió a GQ que nunca había tenido tiempo de conocer a su hija con Moorish, explicando que no se llevaban bien.

"Si la conociera, sería genial. Es bienvenida en mi mundo, ¿sabes a qué me refiero? Sin duda. Estoy abierto a todo. Pero por ahora no es algo que esté pasando", explicó a la revista.

Al año siguiente, padre e hija se reunieron, posando juntos para una foto detrás del escenario en un concierto de los Rolling Stones en Londres junto a los hijos de Liam, Lennon y Gene.