domingo 12  de  octubre 2025
EVENTO

Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos "Catrinas Run"

Catrinas Run by Soy Corredora es una carrera de relevos que invita a correr, recordar y celebrar la vida

Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos Catrinas Run

Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos "Catrinas Run"

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Por segundo año consecutivo, Soy Corredora, junto al Consulado de México en Miami, transforma el Día de Muertos en un evento cultural y deportivo orientado hacia las mujeres con Catrinas Run by Soy Corredora, una carrera de relevos que invita a correr, recordar y celebrar la vida.

"Este 1 de noviembre, a las 5:00 p.m. Miami vivirá una experiencia de relevos de 4x100 metros, donde equipos de cuatro mujeres correrán juntas, demostrando que la fuerza se multiplica cuando se comparte", explica la organización del evento en un comunicado.

Lee además
El atacante Lautaro Martínez (22), de Argentina, disputa el balón en un partido ante Venezuela, el 10 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Sin Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela en duelo amistoso en Miami
Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

Agregan que este año se permitirá la participación de niñas, y que aquellas corredoras que lleguen sin equipo serán asignadas en algún grupo ya existente. "En Soy Corredora nadie corre sola".

Explicaron que la inscripción será gratuita a través de la aplicación RunAdic, y cada participante recibirá una medalla conmemorativa, que este año se vuelve más especial, ya que cada mujer podrá diseñar la suya.

"Esto transforma esa medalla en un testimonio de su propia fuerza y creatividad", expresan.

Además, las corredoras están invitadas a ir disfrazadas como Catrinas y experimentar uno de los símbolos más fuertes de la identidad mexicana.

"La Catrina representa el orgullo, la resiliencia y la belleza de las mujeres, y esta carrera es un recordatorio de que celebrar la muerte es también celebrar la vida", añaden.

Detalles del evento:

Lugar: Miami, FL.

Fecha: 1 de noviembre de 2025.

Hora: 5:00 p.m.

Formato: Relevos 4x100 metros (niñas y mujeres en equipos de 4).

Registro: Gratis en la aplicación RunAdic.

"Con Catrinas Run, Soy Corredora reafirma su misión de inspirar a más mujeres y celebrar quiénes somos cada vez que elegimos adentrarnos en el deporte, mostrando que no es solo correr, es honrarnos y a quienes nos acompañan en el camino", concluyen.

Temas
Te puede interesar

Dolphins reviven fantasmas del pasado con un inicio de temporada para el olvido

Llega a Miami la novena edición de Cinema Venezuela

Filme venezolano "Unspoken Bonds" explora los secretos familiares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
COLAPSO

Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel. video
PLATAFORMAS

"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
CELEBRIDADES

Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

Te puede interesar

Fachada de Iglesia de Gesu, Miami.
CLIMA DE PREOCUPACIÓN

Florida: ¿Continúan siendo lugares sagrados los templos religiosos?

Por DANIEL CASTROPÉ
Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CONFLICTO

En medio de desafíos, avanza plan de paz de Trump para Gaza