Miami celebra Día de los Muertos con carrera de relevos "Catrinas Run"

MIAMI.- Por segundo año consecutivo, Soy Corredora, junto al Consulado de México en Miami, transforma el Día de Muertos en un evento cultural y deportivo orientado hacia las mujeres con Catrinas Run by Soy Corredora, una carrera de relevos que invita a correr, recordar y celebrar la vida.

"Este 1 de noviembre, a las 5:00 p.m. Miami vivirá una experiencia de relevos de 4x100 metros, donde equipos de cuatro mujeres correrán juntas, demostrando que la fuerza se multiplica cuando se comparte", explica la organización del evento en un comunicado.

Agregan que este año se permitirá la participación de niñas, y que aquellas corredoras que lleguen sin equipo serán asignadas en algún grupo ya existente. "En Soy Corredora nadie corre sola".

Explicaron que la inscripción será gratuita a través de la aplicación RunAdic, y cada participante recibirá una medalla conmemorativa, que este año se vuelve más especial, ya que cada mujer podrá diseñar la suya.

"Esto transforma esa medalla en un testimonio de su propia fuerza y creatividad", expresan.

Además, las corredoras están invitadas a ir disfrazadas como Catrinas y experimentar uno de los símbolos más fuertes de la identidad mexicana.

"La Catrina representa el orgullo, la resiliencia y la belleza de las mujeres, y esta carrera es un recordatorio de que celebrar la muerte es también celebrar la vida", añaden.

Detalles del evento:

Lugar: Miami, FL.

Fecha: 1 de noviembre de 2025.

Hora: 5:00 p.m.

Formato: Relevos 4x100 metros (niñas y mujeres en equipos de 4).

Registro: Gratis en la aplicación RunAdic.

"Con Catrinas Run, Soy Corredora reafirma su misión de inspirar a más mujeres y celebrar quiénes somos cada vez que elegimos adentrarnos en el deporte, mostrando que no es solo correr, es honrarnos y a quienes nos acompañan en el camino", concluyen.