Estrellas de Hollywood rinden homenaje a Diane Keaton

Tras la noticia del fallecimiento de la acctriz, antiguos compañeros de reparto, figuras de Hollywood y estrellas acudieron a las redes sociales para despedirse

Captura de pantalla de Diane Keaton, Bette Midler y Goldie Hawn en la película El Club de las Divorciadas &nbsp;

Captura de pantalla de Diane Keaton, Bette Midler y Goldie Hawn en la película El Club de las Divorciadas

 

Captura de Pantalla / YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los grandes nombres de Hollywood están de luto tras la pérdida de Diane Keaton. La actriz ganadora del Óscar, conocida por sus papeles en Annie Hall, la trilogía de El Padrino y El Padre de la Novia, falleció el 11 de octubre en California a los 79 años.

Tras la noticia de su fallecimiento, muchos de sus antiguos compañeros de reparto, figuras de la industria y estrellas acudieron a las redes sociales para compartir sus homenajes.

Hollywood se despide

Las actrices Bette Midler y Goldie Hawn, quienes protagonizaron junto a Keaton El Club de las Divorciadas, recurrieron a Instagram para compartir mensajes de afecto y condolencias.

"La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles la tristeza insoportable que siento. Era divertidísima, completamente original y no tenía ningún ápice de malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella como ella. Lo que vieron fue quién era... oh, la, lala", expresó Midler junto a una fotografía de la fallecida actriz en blanco y negro.

Embed

Por su parte, Hawn recordó con cariño los momentos compartidos con Keaton durante el rodaje de la aclamada comedia.

"Acordamos envejecer juntas y, algún día, quizás, vivir con todas nuestras amigas. Bueno, nunca llegamos a vivir juntas, pero sí a envejecer juntas. Quién sabe... quizás en otra vida. Esparce tu brillante polvo mágico allá arriba, amiga. Te voy a extrañar muchísimo", escribió.

Embed

Además, la actriz Kate Hudson, hija de Hawn, compartió un clip de las tres mujeres en la película con el título: "Te amamos mucho, Diane".

Francis Ford Coppola, director de Keaton en El Padrino, publicó un homenaje en la misma red social. "No hay palabras para expresar la maravilla y el talento de Diane Keaton. Infinitamente inteligente, tan hermosa. Desde sus primeras actuaciones en Hair y a lo largo de su asombrosa carrera, fue una actriz extraordinaria".

Robert De Niro compartió una declaración con The Hollywood Reporter.

"Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Diane. La quería mucho y la noticia de su partida me ha tomado totalmente por sorpresa. No esperaba que nos dejara. La extrañaremos. Que descanse en paz", expresó el actor.

Steve Martin, con quien protagonizó El padre de la novia, compartió un fragmento de una entrevista de 2021 que le hizo a Martin Short para la revista Interview, en la que Short le pregunta a Keaton: "¿Quién es más sexy, Steve Martin o yo?", y Keaton responde: "O sea, ambos son unos idiotas".

“No sé quién publicó esto primero, pero resume nuestra encantadora relación con Diane”, escribió Martin junto a la fotografía.

Leonardo DiCaprio, quien interpretó al sobrino de Keaton en Marvin's Room, película por la que obtuvo una nominación al Óscar, publicó un homenaje en sus historias de Instagram.

"Diane Keaton era única. Brillante, divertida y, sin complejos, ella misma. Una leyenda, un ícono y una persona verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18 años. La extrañaremos profundamente", expresó el actor junto a una fotografía de ambos.

Aunque todavía no se conocen las razones oficiales de su fallecimiento, una fuente confesó a la revista People que la salud de la actriz declinó considerablemente en este último año. Un portavoz de la familia pidió respetar su privacidad en estos momentos.

