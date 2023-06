Diego Torres: "Las canciones quedan para siempre"

Sobre el lanzamiento

Diego Torres, quien dio a conocer el año 2021 su ruptura matrimonial con Débora Bello, la madre de su hija Nina, luego de 17 años de relación, refleja en esta canción su excepcional rango vocal y la profundidad emocional que como autor ha desarrollado a lo largo de más de 30 años de carrera.

“Uno va desarrollando el oficio de escritor estando en contacto con lo que piensa y siente. En mi caso, siempre me mantengo inquieto y trabajando con nuevos autores y productores, y con ellos intercambio muchas ideas. Y es que, si bien uno busca tener un sonido propio a la hora de cantar, escribir y hacer música, siempre hay que renovarse”, reflexionó el cantante, hijo de la famosa artista argentina Lolita Torres.

El autor de Color Esperanza incursionó muy joven en la música y con 18 años empezó a trabajar como actor en la televisión de su país.

El lanzamiento de Parece mentira, coescrita por Diego Torres, también llega acompañado de un video musical dirigido por Julián Levy y producido por Sharif Medkhaneh. El propio artista protagoniza la pieza audiovisual junto a la actriz argentina Gabriela Sari, en la que busca capturar las emociones y la nostalgia del adiós.

“Tuve total libertad creativa en este lanzamiento, porque no me siento presionado con el algoritmo, sino por el compromiso de dar lo mejor de mí. De agotar todas las instancias hasta decir: ‘Esto es lo mejor que puedo presentar al público’. Como dicen por ahí, las canciones no se terminan, se abandonan, porque ya no hay nada más que hacer por ellas”, expuso el intérprete de Tratar de estar mejor.

Vivir para adentro

Con más de tres décadas de éxitos en la industria musical, Diego Torres es uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial. Nacido en Buenos Aires, Argentina, creció en una familia de músicos y comenzó su viaje artístico a principios de la década de los años 90 como actor en populares telenovelas argentinas, faceta que aún desarrolla en series televisivas como El encargado, con Guille Francella. Y pronto podremos verlo en la pantalla grande en una versión de Dos más dos, donde se reencontró con su expareja, la actriz colombiana Angie Cepeda, con quien reconoce “mantiene una excelente relación de amistad”.

Su salto al estrellato se produjo en el año 1992, y desde entonces Diego Torres ha lanzado más de una decena de álbumes y ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial, entre los más populares, Diego Torres: MTV Unplugged, con el que se posicionó como número 1 en las listas de popularidad en México, además de Centro y Sudamérica.

Por otra parte, ha ganado numerosos premios incluidos dos Latin Grammy, y varios Latin Billboard. Sin duda, una vida plena sobre los escenarios cargada de viajes y nuevos proyectos que hasta la actualidad lo mantienen viviendo entre Argentina y Estados Unidos.

“Miami es mi segunda base. Para nosotros, los que hacemos música en Latinoamérica, este es un punto neurálgico clave. Es una ciudad que me ha aportado no sólo a nivel musical, sino también en lo humano. Es una ciudad cosmopolita que en los últimos años ha crecido muchísimo. Hay gente de todo el mundo viviendo aquí y eso ha generado una mezcla maravillosa que hace que Miami tenga una riqueza humana que derriba fronteras, y que nos hace sentir universales a todos. Eso me identifica mucho”, confesó el artista, quien, como padre de una joven adolescente, no ocultó su preocupación ante el boom de la era digital y las redes sociales.

Y es que, si bien las plataformas digitales poseen la cara amable de conectar a los artistas con sus fanáticos de todo el mundo, divulgando contenidos de interés que ofrecen entretenimiento y promueven la empatía, hay consecuencias que pueden llegar a ser muy negativas, como las altas probabilidades de sufrir depresión, ansiedad, y padecer una adicción incesante causada por la necesidad de compartir experiencias y hablar al mundo de sí mismos.

“Las nuevas generaciones viven todo hacia afuera, y muy poco mirando hacia adentro, y hay que prestar atención a eso. Pienso que estamos muy expuestos en esta era digital. A veces estamos todo el tiempo filmando y haciendo contenido, ya que la tecnología es una excelente plataforma para difundir nuestro trabajo, pero también es importante preservarnos y cuidaros”, reflexionó el artista, quien se dejó acompañar por su hija Nina durante gran parte de su gira de medios en Miami.

“Hay que tener espacios para uno, sobre todo quienes tenemos un trabajo público. Tenemos que mantener la privacidad, porque hoy todos -me incluyo- somos adictos a un teléfono”, dijo el cantautor para quien el deporte es y ha sido su mejor terapia emocional, y más después de la pandemia, época en la se separó tras 17 años de relación, y en la que reconoció que le “sucedieron una cantidad de emociones que fueron difíciles de ordenar y de acomodar”.

“Es importante la terapia para organizar nuestros sentimientos y todos esos ‘cajones’ que tenemos en la cabeza. En mi caso una de mis mejores terapias es salir a correr, sin música para poder pensar. Eso me ayuda mucho para llevar adelante mi vida, y esa disciplina se la inculco a mi hija, así que ella también realiza mucho ejercicio. El deporte y la música son piezas fundamentales para mí”.