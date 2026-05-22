Príncipe William comparte emotiva actualización sobre salud de Kate Middleton

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

MIAMI.- El príncipe William concedió recientemente una inusual entrevista en vivo en la que habló del orgullo que siente por la recuperación de su esposa, Kate Middleton, tras superar el cáncer, y de su reciente viaje a Italia para su proyecto sobre la primera infancia.

"Es una madre y una esposa maravillosas, y, literalmente, nuestra familia no podría vivir sin ella. Ha sido absolutamente admirable, brillante", declaró el príncipe de Gales a los presentadores de Heart Breakfast, Jamie Theakston y Amanda Holden, en la entrevista radiofónica británica desde las Islas Sorlingas.

William visitó la remota comunidad insular para inaugurar un nuevo hospital y destacar proyectos locales apoyados por el Ducado de Cornualles.

Hablando sobre la recuperación de su esposa y de cómo pudo realizar su primera visita oficial al extranjero tras superar el cáncer a principios de mayo, William afirmó sentirse "muy orgulloso, muy, muy orgulloso".

"Ha sido increíble. Ha pasado por mucho en los últimos dos años, sobre todo. Y sí, tenía muchísimas ganas de ir a Italia. Así que me alegro mucho de que todo haya salido tan bien", explicó.

"Quería ir a investigar mucho. Ahora se pasa, Dios sabe cuánto tiempo, revisando todo el papeleo. Es toda una experta en temas de la primera infancia. Casi todas las noches tengo que luchar para que me deje pasar en la habitación, con todos los papeles que tiene preparados para leer. Así que me alegro mucho de que le haya ido bien, y sí, creo que volvió entusiasmada."

Recuperación

El viaje en solitario de la Princesa de Gales a Italia marca su primer viaje oficial al extranjero desde que anunció su diagnóstico de cáncer en 2024.

Tras pasar gran parte de ese año alejada del ojo público, centrada en su tratamiento y recuperación, retomó su agenda de deberes reales tras anunciar que estaba en remisión a principios de 2025.

Sin embargo, ha comentado que la fase posterior al tratamiento también es "realmente muy difícil".